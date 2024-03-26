https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html
Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО
Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО
Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников СВО, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:07
2024-03-26T14:07
2024-03-26T14:07
специальная военная операция на украине
игорь краснов
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников СВО, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов. "Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств", - сказал Краснов. По его словам, в результате принятых мер многие проблемы оперативно устранялись. "Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тысяч военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение", - уточнил Краснов. По его словам, в текущей ситуации от территориальных и военных прокуроров требуется организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека обязательно сопровождалось устранением причин системных нарушений.
https://ria.ru/20240126/izmeneniya-1923590694.html
https://ria.ru/20240319/voenkory-1934357080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Краснов, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО
Краснов: статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников СВО, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов.
"Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств", - сказал Краснов.
По его словам, в результате принятых мер многие проблемы оперативно устранялись.
"Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тысяч военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение", - уточнил Краснов.
По его словам, в текущей ситуации от территориальных и военных прокуроров требуется организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека обязательно сопровождалось устранением причин системных нарушений.