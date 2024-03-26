https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО - РИА Новости, 26.03.2024

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников СВО, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:07

2024-03-26T14:07

2024-03-26T14:07

специальная военная операция на украине

игорь краснов

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих-участников СВО, сообщил на итоговой коллегии генеральной прокурор РФ Игорь Краснов. "Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств", - сказал Краснов. По его словам, в результате принятых мер многие проблемы оперативно устранялись. "Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тысяч военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение", - уточнил Краснов. По его словам, в текущей ситуации от территориальных и военных прокуроров требуется организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека обязательно сопровождалось устранением причин системных нарушений.

https://ria.ru/20240126/izmeneniya-1923590694.html

https://ria.ru/20240319/voenkory-1934357080.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф