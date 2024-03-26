https://ria.ru/20240326/ssha-1936013931.html
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, заявил Небензя
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 26.03.2024
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, заявил Небензя
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, утверждая, что принятая в понедельник резолюция Совбеза по Газе не имеет обязательной силы, заявил на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:20
2024-03-26T19:20
2024-03-26T19:20
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линда томас-гринфилд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 мар – РИА Новости. США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, утверждая, что принятая в понедельник резолюция Совбеза по Газе не имеет обязательной силы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своего выступления обронила фразу о том, что резолюция не является обязывающей. На заседании во вторник Небензя задал вопрос делегации Соединенных Штатов: "Означает ли заявление постпреда Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции Совета безопасности ООН обязательными для выполнения государствами-членами". Постпред при этом процитировал статью 25 Устава ООН о том, что "Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться с решениями Совета безопасности и выполнять их". "Означают ли вчерашние заявления постпреда Томас-Гринфилд, что США более не считают себя связанными положениями Устава ООН и, более того, поощряют к этому Израиль? Если это так, то никакого смысла в наших дискуссиях в этом зале попросту нет", - подчеркнул Небензя. По его словам, "один из постоянных членов Совета безопасности ООН фактически открыто заявляет о том, что не подчиняется Уставу" ООН, "дезавуируя многотрудные плоды обсуждений в Совете, в том числе выстраданную историческую резолюцию о прекращении огня в Газе". "С легкого благословения США у Израиля теперь, несмотря на прямое требование Совета безопасности, полный карт-бланш, и он не собирается останавливаться, пока не сравняет Газу с землей", - подчеркнул Небензя. Пытаясь аргументировать свое заявление о "необязательности" принятой в понедельник резолюции, зампостпреда США при ООН Роберт Вуд в разговоре с журналистами сослался на статью 7 Устава ООН. СБ ООН обладает уникальным мандатом по поддержанию международного мира и безопасности. Его решения, в том числе резолюции, обязательны к исполнению государствами. Для особо серьезных случаев в Уставе ООН имеется Глава 7, которая посвящена вопросам принуждения (в том числе силового) к исполнению решений Совбеза ООН. При этом тот факт, что какая-то резолюция принята без ссылки на седьмую главу, совершенно не делает ее необязательной к исполнению.
https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html
https://ria.ru/20240322/gaza-1935001142.html
https://ria.ru/20240326/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, россия, оон, василий небензя, линда томас-гринфилд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Россия, ООН, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, заявил Небензя
Небензя поинтересовался, считают ли США себя не связанными Уставом ООН
ООН, 26 мар – РИА Новости. США открыто заявляют, что не подчиняются Уставу ООН, утверждая, что принятая в понедельник резолюция Совбеза по Газе не имеет обязательной силы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
в ходе своего выступления обронила фразу о том, что резолюция не является обязывающей.
На заседании во вторник Небензя задал вопрос делегации Соединенных Штатов: "Означает ли заявление постпреда Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции Совета безопасности ООН обязательными для выполнения государствами-членами".
Постпред при этом процитировал статью 25 Устава ООН о том, что "Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться с решениями Совета безопасности и выполнять их".
"Означают ли вчерашние заявления постпреда Томас-Гринфилд, что США более не считают себя связанными положениями Устава ООН и, более того, поощряют к этому Израиль
? Если это так, то никакого смысла в наших дискуссиях в этом зале попросту нет", - подчеркнул Небензя.
По его словам, "один из постоянных членов Совета безопасности ООН фактически открыто заявляет о том, что не подчиняется Уставу" ООН, "дезавуируя многотрудные плоды обсуждений в Совете, в том числе выстраданную историческую резолюцию о прекращении огня в Газе".
"С легкого благословения США у Израиля теперь, несмотря на прямое требование Совета безопасности, полный карт-бланш, и он не собирается останавливаться, пока не сравняет Газу с землей", - подчеркнул Небензя.
Пытаясь аргументировать свое заявление о "необязательности" принятой в понедельник резолюции, зампостпреда США при ООН Роберт Вуд в разговоре с журналистами сослался на статью 7 Устава ООН.
СБ ООН обладает уникальным мандатом по поддержанию международного мира и безопасности. Его решения, в том числе резолюции, обязательны к исполнению государствами. Для особо серьезных случаев в Уставе ООН имеется Глава 7, которая посвящена вопросам принуждения (в том числе силового) к исполнению решений Совбеза ООН. При этом тот факт, что какая-то резолюция принята без ссылки на седьмую главу, совершенно не делает ее необязательной к исполнению.