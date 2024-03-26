https://ria.ru/20240326/ssha-1935800499.html

Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения

Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения - РИА Новости, 26.03.2024

Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T06:44

2024-03-26T06:44

2024-03-26T06:44

анатолий антонов

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам. Как сообщил Антонов журналистам, представители госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе". Он отметил, что посещение было мимолетным. "Мы не обсуждали никакие субстантивные вопросы. Но скажу вам откровенно, мы договорились о контактах на следующей неделе", - отметил Антонов. По его словам, предстоящие беседы будут посвящены проблемам двусторонних отношений. "Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", - сказал высокопоставленный дипломат. Он отметил, что выразить соболезнования в связи с терактом в дипмиссию приходят много людей, многие звонят и пишут. Более 120 записей оставлено в книге скорби, добавил Антонов. "Люди высказывают свои глубокие соболезнования, выражают горе, говорят, что мы не понимаем, как так могло произойти сегодня, когда вроде все прекрасно осознают, что терроризм это общее зло", - заявил он. По его словам, выразить соболезнования пришли и представители государств-участников НАТО. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/ssha-1935785987.html

https://ria.ru/20240325/pomosch-1935734508.html

https://ria.ru/20240325/demarsh-1935652885.html

https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)