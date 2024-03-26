Рейтинг@Mail.ru
Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ssha-1935800499.html
Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения
Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения - РИА Новости, 26.03.2024
Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:44
2024-03-26T06:44
анатолий антонов
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам. Как сообщил Антонов журналистам, представители госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе". Он отметил, что посещение было мимолетным. "Мы не обсуждали никакие субстантивные вопросы. Но скажу вам откровенно, мы договорились о контактах на следующей неделе", - отметил Антонов. По его словам, предстоящие беседы будут посвящены проблемам двусторонних отношений. "Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", - сказал высокопоставленный дипломат. Он отметил, что выразить соболезнования в связи с терактом в дипмиссию приходят много людей, многие звонят и пишут. Более 120 записей оставлено в книге скорби, добавил Антонов. "Люди высказывают свои глубокие соболезнования, выражают горе, говорят, что мы не понимаем, как так могло произойти сегодня, когда вроде все прекрасно осознают, что терроризм это общее зло", - заявил он. По его словам, выразить соболезнования пришли и представители государств-участников НАТО. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/ssha-1935785987.html
https://ria.ru/20240325/pomosch-1935734508.html
https://ria.ru/20240325/demarsh-1935652885.html
https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Анатолий Антонов, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посол Антонов планирует обсудить с властями США двусторонние отношения

Посол Антонов сообщил о намерении обсудить с властями США двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился с представителями американской администрации о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам.
Как сообщил Антонов журналистам, представители госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе". Он отметил, что посещение было мимолетным. "Мы не обсуждали никакие субстантивные вопросы. Но скажу вам откровенно, мы договорились о контактах на следующей неделе", - отметил Антонов.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией
00:39
По его словам, предстоящие беседы будут посвящены проблемам двусторонних отношений. "Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что выразить соболезнования в связи с терактом в дипмиссию приходят много людей, многие звонят и пишут. Более 120 записей оставлено в книге скорби, добавил Антонов.
"Люди высказывают свои глубокие соболезнования, выражают горе, говорят, что мы не понимаем, как так могло произойти сегодня, когда вроде все прекрасно осознают, что терроризм это общее зло", - заявил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
Вчера, 18:48
По его словам, выразить соболезнования пришли и представители государств-участников НАТО.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Россия направила демарш из-за изменения США внешних границ своего шельфа
Вчера, 14:05
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России
Вчера, 16:26
 
Анатолий АнтоновРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала