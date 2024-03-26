СМИ: выделенные США в марте средства для Украины потратили еще в ноябре
Politico: выделенные США $300 миллионов для Киева были потрачены еще в ноябре
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пакет финансовой помощи Киеву на 300 миллионов долларов, который конгресс США одобрил в прошлую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023, когда власти страны пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США Джо Байдена.
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"Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования", — пишет издание.
По словам источника издания, средства "сейчас недоступны для использования". Газета отмечает, что их выделение носило большей частью символический характер: даже если бы их можно было использовать, они бы не изменили ситуации на поле боя.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.