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ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Спрогиса - РИА Новости, 26.03.2024
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00:55 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/sprogis-1935786663.html
ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Спрогиса
ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Спрогиса - РИА Новости, 26.03.2024
ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Спрогиса
ФСБ России опубликовала архивные документы о службе прославленного сотрудника органов государственной безопасности СССР, партизана, активного участника... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:55
2024-03-26T00:55
латвия
ссср
россия
феликс дзержинский
эрнест хемингуэй
зоя космодемьянская
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о службе прославленного сотрудника органов государственной безопасности СССР, партизана, активного участника освобождения Латвии от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны Артура Спрогиса. Во вторник исполняется 120 лет со дня рождения Артура Карловича Спрогиса (1904-1980). ФСБ публикует фотографии и документы о работе Спрогиса в 1919-1943 годах. В числе почти двух десятков этих материалов - наградной пистолет за беспощадную борьбу с контрреволюцией, командировочное удостоверение майору Спрогису, выписанное 27 июня 1941 года Разведывательным управлением Генерального штаба Народного комиссариата обороны СССР для выполнения особого задания заместителя начальника Генерального Штаба Красной Армии, удостоверение личности офицера разведывательного отдела штаба Западного фронта (1942 год). На военной службе, в рядах Красной армии, Спрогис находился 15 лет - с 1919 года. Был разведчиком партизанского отряда "Дикли". Далее - разведчик-красноармеец 7-го латышского полка, позднее - сотрудник оперативного отдела Московской чрезвычайной комиссии (МЧК). Затем курсант Первых Московских пулеметных курсов по подготовке командного состава РККА, куда был зачислен по личной рекомендации председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Проходил службу на государственной границе в должности командира взвода пограничной дивизии (штаб-квартира — Полоцк). Участвовал в операции советской контрразведки "Синдикат-2", проводил через "окно" на советско-польской границе террориста Бориса Савинкова с группой и сопровождал их до Минска, в оперативных интересах обеспечивая безопасность врага советской власти. С 1928 года Спрогис учился в Высшей пограничной школе. По её окончании в 1930 году возглавил специальную школу Белорусского пограничного округа. Во время гражданской войны в Испании был военным советником 14-го армейского корпуса (кодовое обозначение специальных групп интернациональных бригад) под именем майора Артуро, начальник разведывательного отдела 11-й интернациональной бригады Республиканской армии на Гвадалахарском фронте. Там Спрогис организовал взрыв порохового завода франкистов и многие другие специальные мероприятия против мятежников Франко и их союзников (германских нацистов и итальянских фашистов). Спрогис - герой романа "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя. В 1940 году Спрогис поступил в Военную академию имени Фрунзе на разведывательный факультет, а в 1941 году окончил его. В годы Великой Отечественной войны был начальником штаба войсковой части № 9903 разведотдела штаба Западного фронта (среди учеников была Зоя Космодемьянская), позже начальник разведывательно-диверсионной школы и руководитель латвийского партизанского движения. Латвийские партизанские отряды были сформированы в основном на востоке Латвийской ССР. После полного освобождения Латвии от нацистов и их союзников, в 1944 году, Спрогис был назначен заведующим военным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. Начальник военной кафедры при Первом Московском государственном педагогическом институте иностранных языков. Спрогис скончался 2 октября 1980 года. Его похоронили в Латвийской ССР с воинскими почестями.
https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html
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латвия, ссср, россия, феликс дзержинский, эрнест хемингуэй, зоя космодемьянская, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ркк "энергия"
Латвия, СССР, Россия, Феликс Дзержинский, Эрнест Хемингуэй, Зоя Космодемьянская, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), РКК "Энергия"
ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Спрогиса

ФСБ опубликовала архивные документы о службе прославленного чекиста Спрогиса

© Фото : Предоставлено Наро-Фоминским историко-краеведческим музеемКомандир ВЧ 9903 Артур Спрогис
Командир ВЧ 9903 Артур Спрогис - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Предоставлено Наро-Фоминским историко-краеведческим музеем
Командир ВЧ 9903 Артур Спрогис. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о службе прославленного сотрудника органов государственной безопасности СССР, партизана, активного участника освобождения Латвии от гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны Артура Спрогиса.
Во вторник исполняется 120 лет со дня рождения Артура Карловича Спрогиса (1904-1980). ФСБ публикует фотографии и документы о работе Спрогиса в 1919-1943 годах.
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9 марта, 00:54
В числе почти двух десятков этих материалов - наградной пистолет за беспощадную борьбу с контрреволюцией, командировочное удостоверение майору Спрогису, выписанное 27 июня 1941 года Разведывательным управлением Генерального штаба Народного комиссариата обороны СССР для выполнения особого задания заместителя начальника Генерального Штаба Красной Армии, удостоверение личности офицера разведывательного отдела штаба Западного фронта (1942 год).
На военной службе, в рядах Красной армии, Спрогис находился 15 лет - с 1919 года. Был разведчиком партизанского отряда "Дикли". Далее - разведчик-красноармеец 7-го латышского полка, позднее - сотрудник оперативного отдела Московской чрезвычайной комиссии (МЧК). Затем курсант Первых Московских пулеметных курсов по подготовке командного состава РККА, куда был зачислен по личной рекомендации председателя ВЧК Феликса Дзержинского.
Проходил службу на государственной границе в должности командира взвода пограничной дивизии (штаб-квартира — Полоцк). Участвовал в операции советской контрразведки "Синдикат-2", проводил через "окно" на советско-польской границе террориста Бориса Савинкова с группой и сопровождал их до Минска, в оперативных интересах обеспечивая безопасность врага советской власти.
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8 февраля, 00:14
С 1928 года Спрогис учился в Высшей пограничной школе. По её окончании в 1930 году возглавил специальную школу Белорусского пограничного округа. Во время гражданской войны в Испании был военным советником 14-го армейского корпуса (кодовое обозначение специальных групп интернациональных бригад) под именем майора Артуро, начальник разведывательного отдела 11-й интернациональной бригады Республиканской армии на Гвадалахарском фронте. Там Спрогис организовал взрыв порохового завода франкистов и многие другие специальные мероприятия против мятежников Франко и их союзников (германских нацистов и итальянских фашистов).
Спрогис - герой романа "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя.
В 1940 году Спрогис поступил в Военную академию имени Фрунзе на разведывательный факультет, а в 1941 году окончил его.
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В годы Великой Отечественной войны был начальником штаба войсковой части № 9903 разведотдела штаба Западного фронта (среди учеников была Зоя Космодемьянская), позже начальник разведывательно-диверсионной школы и руководитель латвийского партизанского движения. Латвийские партизанские отряды были сформированы в основном на востоке Латвийской ССР. После полного освобождения Латвии от нацистов и их союзников, в 1944 году, Спрогис был назначен заведующим военным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. Начальник военной кафедры при Первом Московском государственном педагогическом институте иностранных языков.
Спрогис скончался 2 октября 1980 года. Его похоронили в Латвийской ССР с воинскими почестями.
Памятник жертвам фашизма в Бабьем Яре - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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ЛатвияСССРРоссияФеликс ДзержинскийЭрнест ХемингуэйЗоя КосмодемьянскаяФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РКК "Энергия"
 
 
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