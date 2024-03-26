https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1936011985.html

Спецоперация, 26 марта: ВС России нанесли удар по центрам принятия решений

Спецоперация, 26 марта: ВС России нанесли удар по центрам принятия решений - РИА Новости, 26.03.2024

Спецоперация, 26 марта: ВС России нанесли удар по центрам принятия решений

О причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", ходе спецоперации и признаниях главы СБУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:15

2024-03-26T19:15

2024-03-26T19:45

специальная военная операция на украине

украина

сергей горенко

илья кива

владлен татарский

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_b8cb8c3c4d0faae45c79321f79a23616.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. О причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", ходе спецоперации и признаниях главы СБУ — в материале РИА Новости.Глава ФСБ: СБУ нужно признать террористамиДиректор ФСБ Александр Бортников заявил, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, как и все, кто совершает преступления в отношении России и ее граждан, являются законной целью для армии. Он также заявил, что СБУ нужно признать террористической организацией. Кроме того, по словам Бортникова, Украина, у которой не получилось добиться успеха на линии боевого соприкосновения, чтобы доказать свою состоятельность, устраивает диверсии и террористические акты в тылу, в частности в Белгородской области. По мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит Киев и на это "многое указывает". По его словам, Следственный комитет все проанализирует, спецслужбы и правоохранительные органы "вовремя скажут об этом".Групповой ударКак следует из сводки Минобороны, в течение суток российские Вооруженные силы нанесли групповой удар по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям ВПК, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Использовались высокоточные ракеты большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотники. Все объекты поражены, цели удара достигнуты.Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям на всех направлениях ведения спецоперации, а также отразили шесть контратак на Авдеевском и Южнодонецком направлениях. ВСУ потеряли около 880 военнослужащих, два танка, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и четыре боевые бронированные машины. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы М777 производства США, САУ AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20 и еще одна "Гвоздика". Российские средства ПВО за сутки уничтожили 131 украинский беспилотник, а также сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. За ночь российская ПВО также сбила над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, запущенных Киевом. Около 7:00 мск были уничтожены два снаряда РСЗО "Град", тоже в воздухе над Белгородской областью. Работа спецслужбПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило во вторник, что украинские войска ночью выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, а затем еще пять боеприпасов такого калибра, в том числе два кассетных, в десятом часу по московскому времени. Еще девятью снарядами, в том числе тремя кассетными, Киев обстрелял Горловку. Кроме того, взрывоопасный предмет был сброшен с украинского дрона на Донецк. Также обстрелам подверглись Еленовка и Озеряновка. Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ракетный удар поразил место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск в Одессе.Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического полка "Азов"** Владислава Сыгыса с позывным Коллапс за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Двенадцатого марта 2022 года он расстрелял двух гражданских лиц с белыми повязками на рукавах, приблизившихся к артиллерийским позициям, из которых обстреливались пригороды Мариуполя. Пресс-служба УФСБ по Запорожской области сообщила о задержании двух жителей региона, подозреваемых в совершении терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб. С августа по декабрь они совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны, оборудовали 18 тайников с большим количеством мин, артиллерийских снарядов, взрывчатки и стрелкового оружия. В Ростовской области ФСБ задержала члена украинского националистического батальона "Айдар"**, участвовавшего в обстрелах мирного населения Горловки в качестве наводчика БМП. Сейчас мужчина является гражданином России, до 2023 года был гражданином Украины. Кроме того, ФСБ сообщила о предотвращенном в Самарской области теракте. Пособник Русского добровольческого корпуса"** 1994 года рождения собирался устроить взрыв в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций. Он взял из схрона самодельное взрывное устройство, но подорвался при задержании, в результате чего погиб. Не просятМинистр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что правительство страны не собирается отправлять войска на Украину. Он уточнил, что Киев и не просит об этом, и заверил, что "ни ЕС, ни НАТО, ни Испания не готовятся ни к какой войне".Признания МалюкаБасманный суд Москвы во вторник заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме. Накануне он признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале Малюк назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море. Позднее глава СБУ заявил, что не будет "никоим образом официально признавать этого", но рассказал детали убийства военкора Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. По словам Малюка, в статуэтке, с помощью которой убили Татарского, содержалось "400 граммов термобара", Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", а Киву застрелили из нарезного пистолета калибра 9х19 миллиметров. В течение суток украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Сумах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос издания Politico, заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". Кроме того, он назвал отсутствие "чертовых Patriot" причиной того, что ВСУ теряют позиции. По словам Кулебы, российская авиация массово применяет управляемые авиабомбы, а сбивать самолеты Киеву нечем. Кроме того, он признался, что устал отвечать на вопросы о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, потому что потом получает "раздраженные замечания" от Берлина. Украинская эвакуационная команда, которая в прифронтовой лесопосадке сбросила тела погибших украинских военнослужащих, попалась на камеру российского разведывательного дрона. Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что военные ВСУ делают это как для того, чтобы скрыть потери, так и с целью не выплачивать денежные компенсации их родственникам. Владимир Зеленский уволил во вторник Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший до этого времени должность главы Службы внешней разведки. Это следует из указов, опубликованных во вторник на сайте Зеленского. Новым руководителем Службы внешней разведки Украины назначен Олег Иващенко.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

https://ria.ru/20240326/zakharova-1935815348.html

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935798140.html

https://ria.ru/20240326/derevo-1935733610.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сергей горенко, илья кива, владлен татарский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины