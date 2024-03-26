https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935798140.html

Появились кадры, на которых боевики ВСУ прячут тела своих же погибших

Появились кадры, на которых боевики ВСУ прячут тела своих же погибших - РИА Новости, 26.03.2024

Появились кадры, на которых боевики ВСУ прячут тела своих же погибших

Российский разведывательный беспилотник зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:40

2024-03-26T05:40

2024-03-26T10:47

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 мар — РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих."Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых — погрузили их в пикап и повезли в тыл. Однако позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше", — рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах.Как объяснил собеседник агентства, ВСУ делают это для того, чтобы скрыть потери и не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.Инцидент засняли, когда российская армия на Херсонском направлении подвергла огневому налету один из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Разведывательный беспилотник отслеживал действия противника после нанесенного удара.Российские военные неоднократно сообщали о большом количестве незахороненных тел погибших украинских военнослужащих в прифронтовой подконтрольной Киеву зоне.Военнопленные ВСУ также подтверждали, что в прифронтовой зоне со стороны Украины в полях и лесополосах лежит множество не захороненных тел украинских солдат. По их словам, командование намеренно не эвакуирует их в тыл.

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Коптер зафиксировал, как ВСУ сбрасывает тела погибших украинских военнослужащих Российский разведывательный коптер зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих. Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что военные ВСУ делают это как для того, чтобы скрыть потери, так и с целью не выплачивать денежные компенсации их родственникам. 2024-03-26T05:40 true PT2M06S

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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире