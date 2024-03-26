https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ
Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ
Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:02
2024-03-26T05:02
2024-03-26T08:37
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в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Группировка войск "Центр" продолжает выполнить боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ", — сказал он.Среди пораженных целей — 20 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии, уточнил офицер.При контрбатарейной борьбе военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" и 320-миллиметровый миномет противника. Средства ПВО сбили четыре беспилотника и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и семь автомобилей.
https://ria.ru/20240325/vsu-1935780523.html
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
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вооруженные силы украины, в мире, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, МТ-12 "Рапира"
Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ
Минобороны: группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Группировка войск "Центр" нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнить боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ", — сказал он.
Среди пораженных целей — 20 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии, уточнил офицер.
При контрбатарейной борьбе военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" и 320-миллиметровый миномет противника.
Средства ПВО сбили четыре беспилотника и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и семь автомобилей.