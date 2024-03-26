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Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России - РИА Новости, 26.03.2024
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20:01 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/sozdanie-1936031014.html
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить производство и прокат художественных фильмов для популяризации достижений отечественной науки. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:01
2024-03-26T20:01
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить производство и прокат художественных фильмов для популяризации достижений отечественной науки. Перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого", - указано в документе. Отмечено, что первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля, а затем - ежегодно.
https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России

Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения научных достижений РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить производство и прокат художественных фильмов для популяризации достижений отечественной науки.
Перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого", - указано в документе.
Отмечено, что первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля, а затем - ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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