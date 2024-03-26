https://ria.ru/20240326/sozdanie-1936031014.html
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить производство и прокат художественных фильмов для популяризации достижений отечественной науки. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:01
2024-03-26T20:01
2024-03-26T20:01
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить производство и прокат художественных фильмов для популяризации достижений отечественной науки. Перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого", - указано в документе. Отмечено, что первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля, а затем - ежегодно.
https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html
https://ria.ru/20240326/oborudovanie-1936024557.html
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россия, владимир путин
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения достижений России
Путин поручил обеспечить создание фильмов для продвижения научных достижений РФ