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Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях
Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 26.03.2024
Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях
Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, сообщается на его сайте. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T01:26
2024-03-26T01:26
2024-03-26T01:26
флорида
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, сообщается на его сайте. "Губернатор Десантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а 14- и 15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что соцсети вредят детям во многих смыслах, а новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредоносного контента. Как будет исполняться закон, действующий в пределах штата, какие механизмы верификации возраста будут применяться, в сообщении не поясняется, также не говорится, обязывает ли он соцсети удалить существующие аккаунты лиц младше 14 лет.
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флорида, в мире, рон десантис
Флорида, В мире, Рон Десантис
Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях
Губернатор Флориды подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях