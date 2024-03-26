https://ria.ru/20240326/soldat-1936106873.html
В Польше погиб пятый солдат за месяц
В Польше погиб пятый солдат за месяц - РИА Новости, 27.03.2024
В Польше погиб пятый солдат за месяц
Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T19:11
2024-03-26T19:11
2024-03-27T18:27
в мире
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. "Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось вернуть жизненные функции", - рассказал генерал. По его словам, в связи с гибелью солдат в Польской армии временно прекратили использовать во время учений взрывчатые вещества и другие боевые средства. Однако, это не касается обучения украинских военных. "Министр национальной обороны и начальник генерального штаба приказали немедленно провести анализ всех мер безопасности, которые действуют в Войске польском, приостановить учения со взрывчатыми материалами, а также боевыми средствами до момента окончания этой процедуры за исключением обучения украинских солдат, оперативных действий и подразделений, которые готовятся для участия в миссиях за границей", - сказал Соколовский. В минувший понедельник два польских сапера погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня Силезского воеводства. Ранее в марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехало БМП.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато
В Польше погиб пятый солдат за месяц
Польша приостановила учения после гибели пятого солдата за месяц
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский.
"Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось вернуть жизненные функции", - рассказал генерал.
По его словам, в связи с гибелью солдат в Польской армии временно прекратили использовать во время учений взрывчатые вещества и другие боевые средства. Однако, это не касается обучения украинских военных.
"Министр национальной обороны и начальник генерального штаба приказали немедленно провести анализ всех мер безопасности, которые действуют в Войске польском, приостановить учения со взрывчатыми материалами, а также боевыми средствами до момента окончания этой процедуры за исключением обучения украинских солдат, оперативных действий и подразделений, которые готовятся для участия в миссиях за границей", - сказал Соколовский.
В минувший понедельник два польских сапера погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня Силезского воеводства. Ранее в марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехало БМП.