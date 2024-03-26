Рейтинг@Mail.ru
В Польше погиб пятый солдат за месяц - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 26.03.2024 (обновлено: 18:27 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/soldat-1936106873.html
В Польше погиб пятый солдат за месяц
В Польше погиб пятый солдат за месяц - РИА Новости, 27.03.2024
В Польше погиб пятый солдат за месяц
Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T19:11
2024-03-27T18:27
в мире
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. "Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось вернуть жизненные функции", - рассказал генерал. По его словам, в связи с гибелью солдат в Польской армии временно прекратили использовать во время учений взрывчатые вещества и другие боевые средства. Однако, это не касается обучения украинских военных. "Министр национальной обороны и начальник генерального штаба приказали немедленно провести анализ всех мер безопасности, которые действуют в Войске польском, приостановить учения со взрывчатыми материалами, а также боевыми средствами до момента окончания этой процедуры за исключением обучения украинских солдат, оперативных действий и подразделений, которые готовятся для участия в миссиях за границей", - сказал Соколовский. В минувший понедельник два польских сапера погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня Силезского воеводства. Ранее в марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехало БМП.
https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html
https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
В Польше погиб пятый солдат за месяц

Польша приостановила учения после гибели пятого солдата за месяц

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши
Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский.
"Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось вернуть жизненные функции", - рассказал генерал.
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Глава МИД Польши заявил, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
10 марта, 15:22
По его словам, в связи с гибелью солдат в Польской армии временно прекратили использовать во время учений взрывчатые вещества и другие боевые средства. Однако, это не касается обучения украинских военных.
"Министр национальной обороны и начальник генерального штаба приказали немедленно провести анализ всех мер безопасности, которые действуют в Войске польском, приостановить учения со взрывчатыми материалами, а также боевыми средствами до момента окончания этой процедуры за исключением обучения украинских солдат, оперативных действий и подразделений, которые готовятся для участия в миссиях за границей", - сказал Соколовский.
В минувший понедельник два польских сапера погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня Силезского воеводства. Ранее в марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехало БМП.
Варшава - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны
5 февраля, 10:23
 
В миреПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала