https://ria.ru/20240326/soldat-1936106873.html

В Польше погиб пятый солдат за месяц

В Польше погиб пятый солдат за месяц - РИА Новости, 27.03.2024

В Польше погиб пятый солдат за месяц

Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T19:11

2024-03-26T19:11

2024-03-27T18:27

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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пятый солдат погиб в Польше в текущем месяце, сообщил журналистам главнокомандующий родами Вооруженных сил страны генерал Марек Соколовский. "Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай. Несмотря на помощь горных спасателей, ему не удалось вернуть жизненные функции", - рассказал генерал. По его словам, в связи с гибелью солдат в Польской армии временно прекратили использовать во время учений взрывчатые вещества и другие боевые средства. Однако, это не касается обучения украинских военных. "Министр национальной обороны и начальник генерального штаба приказали немедленно провести анализ всех мер безопасности, которые действуют в Войске польском, приостановить учения со взрывчатыми материалами, а также боевыми средствами до момента окончания этой процедуры за исключением обучения украинских солдат, оперативных действий и подразделений, которые готовятся для участия в миссиях за границей", - сказал Соколовский. В минувший понедельник два польских сапера погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня Силезского воеводства. Ранее в марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехало БМП.

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато