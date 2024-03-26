https://ria.ru/20240326/sochi-1935894710.html

В Сочи мужчина ударился в отделении, чтобы скомпрометировать полицейских

В Сочи мужчина ударился в отделении, чтобы скомпрометировать полицейских - РИА Новости, 26.03.2024

В Сочи мужчина ударился в отделении, чтобы скомпрометировать полицейских

Мужчина в Сочи пытался скомпрометировать полицейских, разбив себе голову о стену в отделении после задержания, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:41

2024-03-26T13:41

2024-03-26T13:41

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 26 мар - РИА Новости. Мужчина в Сочи пытался скомпрометировать полицейских, разбив себе голову о стену в отделении после задержания, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю. В соцсетях и пабликах в Сочи появилось видео, на котором мужчина в наручниках в отделении полиции ходит по кабинету, а потом сильно бьётся головой о стену и падает. Его поднимают знакомые мужчины, стоявшие рядом, но не видевшие поступка. Они кричат на полицейских, очевидно, считая, что того ударили специально, голова упавшего в крови. В полиции пояснили, что мужчина был задержан в ходе конфликта. "Находясь в служебном кабинете, он продолжил конфликтовать с полицейскими и, решив их скомпрометировать, ударился головой об стену. От предложенной медицинской помощи сочинец отказался. В отношении задержанного составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". От предложенной медицинской помощи сочинец отказался", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в Лазаревском районе Сочи инспекторы ДПС остановили Land Rover, где пассажиром был 41-летний местный житель. Мужчина вышел из автомобиля и начал конфликтовать с сотрудниками полиции. Его доставили в пункт полиции, где он устроил сцену.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край