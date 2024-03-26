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На Украине объяснили, почему Зеленский решился уволить главу СНБО
На Украине объяснили, почему Зеленский решился уволить главу СНБО - РИА Новости, 26.03.2024
На Украине объяснили, почему Зеленский решился уволить главу СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский не понимал, для чего нужен СНБО, поэтому уволил Алексея Данилова с должности секретаря этого органа, заявил киевский... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:10
2024-03-26T21:10
2024-03-26T22:54
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не понимал, для чего нужен СНБО, поэтому уволил Алексея Данилова с должности секретаря этого органа, заявил киевский политолог Сергей Гайдай в эфире Radio NV."Меня лично удивляет, почему так долго его держали, потому что, будем честными, этой власти с самого начала Данилов и вообще СНБО не были нужны. <…> В офисе президента не понимают, что это за орган и как им нужно было пользоваться", — сказал эксперт.По его словам, такое же отношение у Зеленского к Верховной раде и правительству в целом. Он довольствуется пятью-шестью менеджерами, работающими в его команде, пояснил Гайдай.Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, на смену ему назначили Александра Литвиненко, занимавшего до этого должность начальника Службы внешней разведки.
https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский решился уволить главу СНБО
Украинский политолог: Зеленский не понимал, зачем нужен глава СНБО Данилов