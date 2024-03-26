Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе
Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
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"От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией. Кроме того, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава", — сказал Рогов агентству.
Кроме того, по его словам, в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.
Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.
Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
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