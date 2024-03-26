https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html

Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе

Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе - РИА Новости, 26.03.2024

Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе

Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:25

2024-03-26T00:25

2024-03-26T01:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов."От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией. Кроме того, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава", — сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, одесса, россия, украина, владимир рогов, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины