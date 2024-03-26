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Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 26.03.2024 (обновлено: 01:26 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе
Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе - РИА Новости, 26.03.2024
Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе
Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:25
2024-03-26T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
украина
владимир рогов
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.&quot;От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией. Кроме того, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава&quot;, — сказал Рогов агентству.Кроме того, по его словам, в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html
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в мире, одесса, россия, украина, владимир рогов, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, что было уничтожено в ходе удара по Одессе

Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«

"От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией. Кроме того, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава", — сказал Рогов агентству.

Кроме того, по его словам, в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.
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Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаВладимир РоговДмитрий ПесковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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