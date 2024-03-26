https://ria.ru/20240326/sk-1935919025.html

Бастрыкин провел совещание со следователями по делу о теракте в "Крокусе"

Бастрыкин провел совещание со следователями по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Бастрыкин провел совещание со следователями по делу о теракте в "Крокусе"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:33

2024-03-26T14:33

2024-03-26T14:50

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК России.На сегодня по этому делу задержаны 11 человек, включая 4 предполагаемых исполнителей. 8 фигурантов из 11 уже заключены в СИЗО."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства заслушал актуальный отчет подчиненных о реализации плана расследования уголовного дела о террористическом акте, унесшем жизни более 100 человек", - говорится в сообщении.Ему доложено о продолжении осмотра места происшествия, изъятии предметов, имеющих значение для расследования. Кроме того, главе СК РФ рассказали, что изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности. Обсуждая перспективы и сроки проведения иных следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства и других экспертиз.Уточняется, что отдельный блок совещания был посвящен работе следователей с потерпевшими и свидетелями."Заслушав отчет следственной группы, Бастрыкин определил ряд направлений расследования", - добавляется в сообщении.Бастрыкин также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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происшествия, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин