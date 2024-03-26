Бастрыкин провел совещание со следователями по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК России.На сегодня по этому делу задержаны 11 человек, включая 4 предполагаемых исполнителей. 8 фигурантов из 11 уже заключены в СИЗО."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства заслушал актуальный отчет подчиненных о реализации плана расследования уголовного дела о террористическом акте, унесшем жизни более 100 человек", - говорится в сообщении.Ему доложено о продолжении осмотра места происшествия, изъятии предметов, имеющих значение для расследования. Кроме того, главе СК РФ рассказали, что изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности. Обсуждая перспективы и сроки проведения иных следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства и других экспертиз.Уточняется, что отдельный блок совещания был посвящен работе следователей с потерпевшими и свидетелями."Заслушав отчет следственной группы, Бастрыкин определил ряд направлений расследования", - добавляется в сообщении.Бастрыкин также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали.
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой о расследовании теракта в "Крокус сити холле" и поручил продолжить устанавливать всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК России.
На сегодня по этому делу задержаны 11 человек, включая 4 предполагаемых исполнителей. 8 фигурантов из 11 уже заключены в СИЗО.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства заслушал актуальный отчет подчиненных о реализации плана расследования уголовного дела о террористическом акте, унесшем жизни более 100 человек", - говорится в сообщении.
Ему доложено о продолжении осмотра места происшествия, изъятии предметов, имеющих значение для расследования. Кроме того, главе СК РФ рассказали, что изучается работа противопожарных систем в здании, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается, были ли нарушены требования безопасности. Обсуждая перспективы и сроки проведения иных следственных действий, следователи отчитались о стадиях производства и других экспертиз.
Уточняется, что отдельный блок совещания был посвящен работе следователей с потерпевшими и свидетелями.
"Заслушав отчет следственной группы, Бастрыкин определил ряд направлений расследования", - добавляется в сообщении.
Бастрыкин также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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