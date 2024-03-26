https://ria.ru/20240326/sk-1935834759.html
СК назвал причину, по которой мужчина в Подмосковье ранил иностранцев ножом
СК назвал причину, по которой мужчина в Подмосковье ранил иностранцев ножом - РИА Новости, 26.03.2024
СК назвал причину, по которой мужчина в Подмосковье ранил иностранцев ножом
Причиной нападения с ножом на мужчину и подростка в подмосковном Фрязино стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, возбуждено дело о покушении на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:59
2024-03-26T10:59
2024-03-26T10:59
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
фрязино
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Причиной нападения с ножом на мужчину и подростка в подмосковном Фрязино стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее областной главк МВД рассказал, что полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34–летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 25 марта подозреваемый, проходя мимо компьютерного клуба во Фрязино, увидел у входа иностранца. "После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к нему и из-за личной неприязни причинил ножевое ранение. Далее фигурант вошел в помещение, где также нанес удары ножом несовершеннолетнему иностранному гражданину и скрылся с места происшествия", - отмечается в релизе. Подчеркивается, что потерпевшим незамедлительно была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20240325/napadenie-1935741173.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), фрязино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Фрязино
СК назвал причину, по которой мужчина в Подмосковье ранил иностранцев ножом
СК: житель Подмосковья ножом ранил двух иностранцев из личной неприязни
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Причиной нападения с ножом на мужчину и подростка в подмосковном Фрязино стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК России.
Ранее областной главк МВД рассказал, что полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 34–летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 марта подозреваемый, проходя мимо компьютерного клуба во Фрязино, увидел у входа иностранца.
"После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к нему и из-за личной неприязни причинил ножевое ранение. Далее фигурант вошел в помещение, где также нанес удары ножом несовершеннолетнему иностранному гражданину и скрылся с места происшествия", - отмечается в релизе.
Подчеркивается, что потерпевшим незамедлительно была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.