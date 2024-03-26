https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил САР в Дейр-эз-Зоре

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил САР в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 26.03.2024

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил САР в Дейр-эз-Зоре

Неизвестная авиация нанесла в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии удары по штабам сил, союзным сирийской армии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:14

2024-03-26T03:14

2024-03-26T09:16

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ДАМАСК, 26 мар — РИА Новости. Неизвестная авиация нанесла в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии удары по штабам сил, союзным сирийской армии, сообщил РИА Новости местный источник."Неизвестная авиация ударила по штабам союзных сил в центральной части города Дейр-эз-Зор, в результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил", — сказал источник.Кроме того, несколько военнослужащих погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре.Ударам, добавил источник, также подверглись штабы союзных сил в городе Альбукемаль на границе с Ираком.США заявили в начале февраля, что поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Вашингтоне назвали это ответом на атаку американской базы в Иордании.В конце января американские войска на базе в Иордании подверглись атаке беспилотников. По данным Пентагона, тогда погибли трое военных, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240324/siriya-1935486829.html

https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html

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дейр-эз-зор (мухафаза), в мире, сирия, ирак