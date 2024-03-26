https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html

Вильфанд отметил высокую востребованность в России профессии синоптика

Вильфанд отметил высокую востребованность в России профессии синоптика - РИА Новости, 26.03.2024

Вильфанд отметил высокую востребованность в России профессии синоптика

Профессия синоптика остается редкой, в России всего порядка 2 тысяч специалистов, при этом прогноз погоды нужен всей стране, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:19

2024-03-26T03:19

2024-03-26T03:19

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

всемирная метеорологическая организация

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Профессия синоптика остается редкой, в России всего порядка 2 тысяч специалистов, при этом прогноз погоды нужен всей стране, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Всемирный метеорологический день отмечался 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО. "Интерес к погоде был всегда неизменным… Социальные опросы проводились: что, если из информационной программы удалить экономический блок, политический, спортивный... Метеорологическая информация всегда была на первом месте, ее слушают все", - сказал Вильфанд. По его словам, в России всего около 2 тысяч синоптиков. "Это совершенно редчайшая специальность", - добавил Вильфанд. Он подчеркнул, что прогноз погоды нужен не только в быту, от него зависят все отрасли экономики и виды деятельности человека: авиация, судоходство, строительство, горнодобывающая промышленность и другие.

https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация, общество