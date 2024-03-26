Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО
Актер Шагин и ОНФ закупят тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов в зоне СВО
© Фото предоставлено пресс-службой проектаАктер Антон Шагин в фильме "Позывной "Пассажир"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Актер Антон Шагин в фильме "Позывной "Пассажир". Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Актер, исполнитель главной роли в фильме о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" Антон Шагин рассказал в интервью РИА Новости, что вместе с объединением "Народный фронт" закупит тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
«
"В "Народном фронте" собрали огромное количество денег, около 33 миллионов рублей. Сейчас все закупаем, военные технические средства: тепловизоры, бинокли, дроны различные. Это стоит больших денег. Но, слава Богу, они есть. И люди наши сердобольные и отзывчивые. Каждому человеку я хотел бы выразить огромную благодарность за то, что поучаствовали в этом сборе… Вчера буквально закрылся сбор в "Народном фронте". Мы начали закупку. Все средства будут направлены на поддержку наших бойцов и нашей армии. Конкретно, для полка "Оплот", — сказал Шагин.
Ранее в ходе премьеры фильма его создатели сообщали, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов.
Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".
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