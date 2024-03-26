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Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.03.2024
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03:34 26.03.2024 (обновлено: 05:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/shagin-1935793394.html
Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО
Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО
Актер, исполнитель главной роли в фильме о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" Антон Шагин рассказал в интервью РИА Новости, что вместе с объединением... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:34
2024-03-26T05:38
надежные люди
донбасс
антон шагин
александр проханов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Актер, исполнитель главной роли в фильме о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" Антон Шагин рассказал в интервью РИА Новости, что вместе с объединением "Народный фронт" закупит тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции.&quot;В &quot;Народном фронте&quot; собрали огромное количество денег, около 33 миллионов рублей. Сейчас все закупаем, военные технические средства: тепловизоры, бинокли, дроны различные. Это стоит больших денег. Но, слава Богу, они есть. И люди наши сердобольные и отзывчивые. Каждому человеку я хотел бы выразить огромную благодарность за то, что поучаствовали в этом сборе… Вчера буквально закрылся сбор в &quot;Народном фронте&quot;. Мы начали закупку. Все средства будут направлены на поддержку наших бойцов и нашей армии. Конкретно, для полка &quot;Оплот&quot;, — сказал Шагин.Ранее в ходе премьеры фильма его создатели сообщали, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов.Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".
https://ria.ru/20240313/mashiny-1932810684.html
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донбасс, антон шагин, александр проханов
Надежные люди, Донбасс, Антон Шагин, Александр Проханов
Актер Шагин пообещал закупить тепловизоры и дроны для бойцов в зоне СВО

Актер Шагин и ОНФ закупят тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов в зоне СВО

© Фото предоставлено пресс-службой проектаАктер Антон Шагин в фильме "Позывной "Пассажир"
Актер Антон Шагин в фильме Позывной Пассажир
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Актер Антон Шагин в фильме "Позывной "Пассажир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Актер, исполнитель главной роли в фильме о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" Антон Шагин рассказал в интервью РИА Новости, что вместе с объединением "Народный фронт" закупит тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
«

"В "Народном фронте" собрали огромное количество денег, около 33 миллионов рублей. Сейчас все закупаем, военные технические средства: тепловизоры, бинокли, дроны различные. Это стоит больших денег. Но, слава Богу, они есть. И люди наши сердобольные и отзывчивые. Каждому человеку я хотел бы выразить огромную благодарность за то, что поучаствовали в этом сборе… Вчера буквально закрылся сбор в "Народном фронте". Мы начали закупку. Все средства будут направлены на поддержку наших бойцов и нашей армии. Конкретно, для полка "Оплот", — сказал Шагин.

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Ранее в ходе премьеры фильма его создатели сообщали, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов.
Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".
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Надежные людиДонбассАнтон ШагинАлександр Проханов
 
 
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