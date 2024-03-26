https://ria.ru/20240326/sevpotoki-1936049759.html

"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе

"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе - РИА Новости, 26.03.2024

"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе

Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:22

2024-03-26T22:22

2024-03-26T22:44

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генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. "Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции - "Коммерсант"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН... Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"", - заявил он изданию. По словам Краснова, Россия направила 15 запросов о правовой помощи с октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Однако получила лишь формальный ответ с датской стороны. Подобный отказ сотрудничать доказывает, что государства не проводили реальное расследование произошедшего. Эти страны, по мнению генпрокурора, боятся не только обнародовать виновных, "следы которых, бесспорно, ведут за океан", но и получить иск по возмещению ущерба от разрушения инфраструктуры. "При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло", - отметил он. Кроме того, для установления причин повреждения "Северных потоков", их локализации, а также мощности взрывных устройств проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933057307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швеция, германия, игорь краснов, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"