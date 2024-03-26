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"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе - РИА Новости, 26.03.2024
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22:22 26.03.2024 (обновлено: 22:44 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sevpotoki-1936049759.html
"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе
"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе - РИА Новости, 26.03.2024
"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе
Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:22
2024-03-26T22:44
в мире
россия
швеция
германия
игорь краснов
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. "Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции - "Коммерсант"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН... Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"", - заявил он изданию. По словам Краснова, Россия направила 15 запросов о правовой помощи с октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Однако получила лишь формальный ответ с датской стороны. Подобный отказ сотрудничать доказывает, что государства не проводили реальное расследование произошедшего. Эти страны, по мнению генпрокурора, боятся не только обнародовать виновных, "следы которых, бесспорно, ведут за океан", но и получить иск по возмещению ущерба от разрушения инфраструктуры. "При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло", - отметил он. Кроме того, для установления причин повреждения "Северных потоков", их локализации, а также мощности взрывных устройств проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html
https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933057307.html
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в мире, россия, швеция, германия, игорь краснов, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Швеция, Германия, Игорь Краснов, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе

Краснов о подрыве "Севпотоков": это теракт, а не диверсия, как преподносит Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад.
"Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции - "Коммерсант"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН... Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"", - заявил он изданию.
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По словам Краснова, Россия направила 15 запросов о правовой помощи с октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Однако получила лишь формальный ответ с датской стороны. Подобный отказ сотрудничать доказывает, что государства не проводили реальное расследование произошедшего. Эти страны, по мнению генпрокурора, боятся не только обнародовать виновных, "следы которых, бесспорно, ведут за океан", но и получить иск по возмещению ущерба от разрушения инфраструктуры.
"При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло", - отметил он.
Кроме того, для установления причин повреждения "Северных потоков", их локализации, а также мощности взрывных устройств проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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В миреРоссияШвецияГерманияИгорь КрасновООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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