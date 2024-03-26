"Это теракт". В России сделали шокирующее заявление о Западе
Краснов о подрыве "Севпотоков": это теракт, а не диверсия, как преподносит Запад
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов прокомментировал в интервью газете "Коммерсант" подрыв "Северных потоков", подчеркнув, что это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад.
"Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции - "Коммерсант"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН... Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"", - заявил он изданию.
По словам Краснова, Россия направила 15 запросов о правовой помощи с октября 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Однако получила лишь формальный ответ с датской стороны. Подобный отказ сотрудничать доказывает, что государства не проводили реальное расследование произошедшего. Эти страны, по мнению генпрокурора, боятся не только обнародовать виновных, "следы которых, бесспорно, ведут за океан", но и получить иск по возмещению ущерба от разрушения инфраструктуры.
"При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло", - отметил он.
Кроме того, для установления причин повреждения "Северных потоков", их локализации, а также мощности взрывных устройств проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.