https://ria.ru/20240326/seti-1935813684.html

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 26.03.2024

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:22

2024-03-26T09:22

2024-03-26T09:22

общество

москва

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 километров. Работы пройдут во всех административных округах. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - добавил заммэра. Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html

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общество, москва, петр бирюков, моэк