Рейтинг@Mail.ru
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/seti-1935813684.html
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 26.03.2024
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:22
2024-03-26T09:22
общество
москва
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599428995_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_982c7c9381d69af390f31b500c789fd4.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 километров. Работы пройдут во всех административных округах. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - добавил заммэра. Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599428995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a629f33c9aa77e9dfc5f0ef7be5c6e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, моэк
Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Бирюков: в Москве стартовали гидравлические испытания тепловых сетей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНасосно-перекачивающая станция "Бирюлево-Борисовская"
Насосно-перекачивающая станция Бирюлево-Борисовская - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Насосно-перекачивающая станция "Бирюлево-Борисовская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что до конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 километров. Работы пройдут во всех административных округах.
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Москве за год реконструировали и построили 2,1 тыс км инженерных сетей
14 марта, 11:23
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - добавил заммэра.
Он подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 
ОбществоМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала