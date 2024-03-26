https://ria.ru/20240326/satanisty-1935803580.html
Священник заявил о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
Священник заявил о сатанистах в рядах боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
Священник заявил о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
Среди украинских боевиков есть не только фашисты, но и сатанисты, о чем свидетельствуют находки во взятых окопах, заявил РИА Новости священник Олег, служивший в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:35
2024-03-26T07:35
2024-03-26T07:35
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Среди украинских боевиков есть не только фашисты, но и сатанисты, о чем свидетельствуют находки во взятых окопах, заявил РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для военнопленных. "Там многие фашисты есть, и сатанисты есть. Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и все остальное найти," - рассказал священник. Отец Олег добавил, что Россию спасает православие, противопоставленное духовному разложению Украины и Запада. "Украинцы, как правило, относятся к своим воинам, как наёмники, которые не радеют ни об их здоровье, ни об их душах - вообще ни о чём… Когда была холодная война с Америкой, они не с того начали: разрушили нашу экономику, но поняли, в чем их ошибка - они не разрушили православие. Господь сохранил православие на нашей земле и только за счет православия мы можем спастись", - заключил священник.
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935798140.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928935317.html
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россия, америка, украина
Священник заявил о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
Священник Олег: среди украинских боевиков есть не только фашисты, но и сатанисты