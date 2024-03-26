https://ria.ru/20240326/samolet-1935808623.html

Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите

Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите - РИА Новости, 26.03.2024

Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите

Самолет Boeing 737-800, который летел рейсом Красноярск - Благовещенск, сел в Чите по причине срабатывания датчика исправности одного из двигателей, воздушное... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:50

2024-03-26T08:50

2024-03-26T10:09

чита

boeing 737

происшествия

boeing 737-800

красноярск

благовещенск

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, который летел рейсом Красноярск - Благовещенск, сел в Чите по причине срабатывания датчика исправности одного из двигателей, воздушное судно осмотрят и примут решение о дальнейшем полете, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия"."Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей. Самолет успешно совершил посадку в 8.30 мск. Его осмотрят работники технических служб аэропорта и будет принято решение о дальнейшем выполнении полета", - сказал представитель авиакомпании.Как сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Забайкальским следственным отделом ведомства "проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)".На место происшествия выехали следователи, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чита, boeing 737, происшествия, boeing 737-800, красноярск, благовещенск