https://ria.ru/20240326/samolet-1935808623.html
Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите
Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите - РИА Новости, 26.03.2024
Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите
Самолет Boeing 737-800, который летел рейсом Красноярск - Благовещенск, сел в Чите по причине срабатывания датчика исправности одного из двигателей, воздушное... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:50
2024-03-26T08:50
2024-03-26T10:09
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boeing 737
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boeing 737-800
красноярск
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, который летел рейсом Красноярск - Благовещенск, сел в Чите по причине срабатывания датчика исправности одного из двигателей, воздушное судно осмотрят и примут решение о дальнейшем полете, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия"."Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей. Самолет успешно совершил посадку в 8.30 мск. Его осмотрят работники технических служб аэропорта и будет принято решение о дальнейшем выполнении полета", - сказал представитель авиакомпании.Как сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Забайкальским следственным отделом ведомства "проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)".На место происшествия выехали следователи, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чита, boeing 737, происшествия, boeing 737-800, красноярск, благовещенск
Чита, Boeing 737, Происшествия, Boeing 737-800, Красноярск, Благовещенск
Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите
Самолет аварийно сел в Чите из-за срабатывания датчика неисправности двигателя
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, который летел рейсом Красноярск - Благовещенск, сел в Чите по причине срабатывания датчика исправности одного из двигателей, воздушное судно осмотрят и примут решение о дальнейшем полете, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей. Самолет успешно совершил посадку в 8.30 мск. Его осмотрят работники технических служб аэропорта и будет принято решение о дальнейшем выполнении полета", - сказал представитель авиакомпании.
Как сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Забайкальским следственным отделом ведомства "проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)".
На место происшествия выехали следователи, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.