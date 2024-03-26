https://ria.ru/20240326/samolet-1935807635.html

Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите

Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите - РИА Новости, 26.03.2024

Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите

Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:35

2024-03-26T08:35

2024-03-26T08:37

чита

происшествия

красноярск

благовещенск

boeing 737

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Boeing 737 сообщением Красноярск - Благовещенск идет на аварийную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45 (8.45 мск).

https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html

чита

красноярск

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чита, происшествия, красноярск, благовещенск, boeing 737