https://ria.ru/20240326/samolet-1935807635.html
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите - РИА Новости, 26.03.2024
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите
Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:35
2024-03-26T08:35
2024-03-26T08:37
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благовещенск
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Boeing 737 сообщением Красноярск - Благовещенск идет на аварийную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45 (8.45 мск).
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия, красноярск, благовещенск, boeing 737
Чита, Происшествия, Красноярск, Благовещенск, Boeing 737
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите
Boeing 737, летящий из Красноярска, идет на аварийную посадку в Чите