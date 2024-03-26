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Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите - РИА Новости, 26.03.2024
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08:35 26.03.2024 (обновлено: 08:37 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/samolet-1935807635.html
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите - РИА Новости, 26.03.2024
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите
Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:35
2024-03-26T08:37
чита
происшествия
красноярск
благовещенск
boeing 737
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Boeing 737 сообщением Красноярск - Благовещенск идет на аварийную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45 (8.45 мск).
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
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красноярск
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чита, происшествия, красноярск, благовещенск, boeing 737
Чита, Происшествия, Красноярск, Благовещенск, Boeing 737
Boeing 737 идет на аварийную посадку в Чите

Boeing 737, летящий из Красноярска, идет на аварийную посадку в Чите

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Boeing 737 сообщением Красноярск - Благовещенск идет на аварийную посадку в Чите", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14.45 (8.45 мск).
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
Вчера, 11:17
 
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