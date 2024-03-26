Саммит по "формуле Зеленского" ни к чему не приведет, заявил Лавров
Лавров: в мире понимают, что саммит по "формуле Зеленского" не даст результатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Саммит по разрешению украинского конфликта, основанный на "формуле Зеленского", не даст никаких результатов, и это понимает большинство приглашаемых на такие "посиделки" государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В Москве с визитом находится глава МИД Намибии Пея Мушеленга, который провел переговоры с Лавровым и совместную пресс-конференцию. На ней Лавров отметил, что намибийская сторона понимает замыслы, скрывающиеся за инициативой "проведения некоего саммита мира, в основу которого в порядке ультиматума хотят положить совершенно бесперспективную "формулу мира Зеленского".
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"Конечно, она ни к чему не приведет. Это понимание проявляется подавляющим большинством государств, приглашаемых Западом и Киевом на такого рода посиделки", - заявил Лавров.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.