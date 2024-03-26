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В РЖД появились первые помощницы машиниста грузового тепловоза - РИА Новости, 26.03.2024
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11:41 26.03.2024 (обновлено: 12:04 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/rzhd-1935848971.html
В РЖД появились первые помощницы машиниста грузового тепловоза
В РЖД появились первые помощницы машиниста грузового тепловоза - РИА Новости, 26.03.2024
В РЖД появились первые помощницы машиниста грузового тепловоза
Девушки впервые в истории РЖД начали работать помощниками машиниста грузового тепловоза, сообщила компания. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:41
2024-03-26T12:04
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девушки впервые в истории РЖД начали работать помощниками машиниста грузового тепловоза, сообщила компания. Ранее в России появились женщины-машинисты пассажирских поездов. Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад появилась с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения были внесены министерством труда и соцзащиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. "Впервые к работе помощниками машиниста грузового тепловоза приступили девушки — Софья Тарасенко и Елизавета Казак. Обе трудятся в локомотивном депо Новомосковск Тульской области", - говорится в сообщении РЖД. Недавно они закончили курсы и сдали квалификационные экзамены на помощника машиниста в Тульском техникуме железнодорожного транспорта. Сейчас проходят стажировку на тепловозе 2ТЭ25КМ "Пересвет" под руководством опытных наставников. "По окончании практики девушки получат допуск к самостоятельной работе. Желаем им дальнейших успехов и всегда "зеленой улицы", - пишут РЖД.
https://ria.ru/20240308/putin-1931845002.html
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общество, россия, ржд
Общество, Россия, РЖД
В РЖД появились первые помощницы машиниста грузового тепловоза

В РЖД появились первые девушки — помощники машиниста грузового тепловоза

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramДевушка-помощник машиниста грузового тепловоза
Девушка-помощник машиниста грузового тепловоза - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Девушка-помощник машиниста грузового тепловоза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девушки впервые в истории РЖД начали работать помощниками машиниста грузового тепловоза, сообщила компания.
Ранее в России появились женщины-машинисты пассажирских поездов. Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад появилась с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения были внесены министерством труда и соцзащиты РФ в перечень доступных для женщин профессий.
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"Впервые к работе помощниками машиниста грузового тепловоза приступили девушки — Софья Тарасенко и Елизавета Казак. Обе трудятся в локомотивном депо Новомосковск Тульской области", - говорится в сообщении РЖД.
Недавно они закончили курсы и сдали квалификационные экзамены на помощника машиниста в Тульском техникуме железнодорожного транспорта. Сейчас проходят стажировку на тепловозе 2ТЭ25КМ "Пересвет" под руководством опытных наставников.
"По окончании практики девушки получат допуск к самостоятельной работе. Желаем им дальнейших успехов и всегда "зеленой улицы", - пишут РЖД.
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