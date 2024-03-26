https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html

В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину

В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину - РИА Новости, 26.03.2024

В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину

Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, камеры показали наличие там воды и льда, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:09

2024-03-26T10:09

2024-03-26T10:22

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, камеры показали наличие там воды и льда, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что при бурении первой скважины на 243-м метре тоже удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Специалистами было принято решение о бурении до 320 метров, в настоящее время пробурено 289 метров."Вторая скважина находится на отметке 214 метров. По расчетам, для выхода в горную выработку ее предстоит пробурить до глубины 243 метров", - информирует МЧС РФ.По данным спасателей, на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Круглосуточно ведется мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды.По данным СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html

https://ria.ru/20240325/delo-1935637645.html

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области