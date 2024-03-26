https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html
В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину
В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину - РИА Новости, 26.03.2024
В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину
Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, камеры показали наличие там воды и льда, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:09
2024-03-26T10:09
2024-03-26T10:22
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, камеры показали наличие там воды и льда, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что при бурении первой скважины на 243-м метре тоже удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Специалистами было принято решение о бурении до 320 метров, в настоящее время пробурено 289 метров."Вторая скважина находится на отметке 214 метров. По расчетам, для выхода в горную выработку ее предстоит пробурить до глубины 243 метров", - информирует МЧС РФ.По данным спасателей, на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Круглосуточно ведется мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды.По данным СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html
https://ria.ru/20240325/delo-1935637645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину
В горную выработку рудника "Пионер" в Приамурье пробили третью скважину
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, камеры показали наличие там воды и льда, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что при бурении первой скважины на 243-м метре тоже удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Специалистами было принято решение о бурении до 320 метров, в настоящее время пробурено 289 метров.
"Вторая скважина находится на отметке 214 метров. По расчетам, для выхода в горную выработку ее предстоит пробурить до глубины 243 метров", - информирует МЧС РФ.
По данным спасателей, на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Круглосуточно ведется мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды.
По данным СК
РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.