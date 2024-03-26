Рейтинг@Mail.ru
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935786426.html
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков
Люди, которые не согласны с позицией государства, но остаются со своей родиной, поймут все со временем, им надо разъяснить правоту президента РФ Владимира... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:49
2024-03-26T00:49
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929846241_0:56:3256:1888_1920x0_80_0_0_4a265b949c4e34d431cc311d6a7a9081.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Люди, которые не согласны с позицией государства, но остаются со своей родиной, поймут все со временем, им надо разъяснить правоту президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть и те, кто по каким-то причинам не согласен с позицией государства, но никуда не уезжает, остаётся со своей родиной. Возможно, они со временем всё поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убеждён, что это можно сделать", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240326/peskov-1935786096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929846241_0:5:2715:2041_1920x0_80_0_0_f3cb361dda6131a637923a2e6ab7426d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков

Песков: не согласные с властями, но остающиеся с родиной, поймут все со временем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Люди, которые не согласны с позицией государства, но остаются со своей родиной, поймут все со временем, им надо разъяснить правоту президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть и те, кто по каким-то причинам не согласен с позицией государства, но никуда не уезжает, остаётся со своей родиной. Возможно, они со временем всё поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убеждён, что это можно сделать", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В России мало поддерживающих киевский режим граждан, заявил Песков
00:43
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала