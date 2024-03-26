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Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков
Люди, которые не согласны с позицией государства, но остаются со своей родиной, поймут все со временем, им надо разъяснить правоту президента РФ Владимира... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:49
2024-03-26T00:49
2024-03-26T00:49
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Люди, которые не согласны с позицией государства, но остаются со своей родиной, поймут все со временем, им надо разъяснить правоту президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть и те, кто по каким-то причинам не согласен с позицией государства, но никуда не уезжает, остаётся со своей родиной. Возможно, они со временем всё поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убеждён, что это можно сделать", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240326/peskov-1935786096.html
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владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Несогласные с властями россияне все поймут со временем, уверен Песков
Песков: не согласные с властями, но остающиеся с родиной, поймут все со временем