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"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей - РИА Новости, 26.03.2024
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Ядерные технологии
 
15:59 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rosatom-1935948138.html
"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей
"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей
"Росатом" не исключает в перспективе возможности строительства в Боливии фабрики по выпуску литиевых накопителей энергии, заявил первый заместитель гендиректора РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:59
2024-03-26T15:59
экономика
боливия
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ядерные технологии
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" не исключает в перспективе возможности строительства в Боливии фабрики по выпуску литиевых накопителей энергии, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. На брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2024" Комаров напомнил, что "Росатом" участвует в проекте по добыче лития в Боливии. "Если мы найдем консенсус с нашими боливийскими партнерами и друзьями, возможно даже строительство фабрики по накопителям (энергии - ред.) на каком-то этапе на территории Боливии, которая сможет дать Боливии возможность участвовать в мировой истории широчайшего развития электрического транспорта", - сказал Комаров.
https://ria.ru/20240326/rosatom-1935837775.html
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экономика, боливия, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Боливия, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ядерные технологии
"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей

В "Росатоме" заявили о плане постройки в Боливии фабрики литиевых накопителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип "Росатом". Архивное фото
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" не исключает в перспективе возможности строительства в Боливии фабрики по выпуску литиевых накопителей энергии, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
На брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2024" Комаров напомнил, что "Росатом" участвует в проекте по добыче лития в Боливии.
"Если мы найдем консенсус с нашими боливийскими партнерами и друзьями, возможно даже строительство фабрики по накопителям (энергии - ред.) на каком-то этапе на территории Боливии, которая сможет дать Боливии возможность участвовать в мировой истории широчайшего развития электрического транспорта", - сказал Комаров.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Ядерные технологииЭкономикаБоливияКирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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