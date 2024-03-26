https://ria.ru/20240326/rosatom-1935948138.html

"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей

"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей - РИА Новости, 26.03.2024

"Росатом" может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей

"Росатом" не исключает в перспективе возможности строительства в Боливии фабрики по выпуску литиевых накопителей энергии, заявил первый заместитель гендиректора РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:59

2024-03-26T15:59

2024-03-26T15:59

экономика

боливия

кирилл комаров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ядерные технологии

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" не исключает в перспективе возможности строительства в Боливии фабрики по выпуску литиевых накопителей энергии, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. На брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2024" Комаров напомнил, что "Росатом" участвует в проекте по добыче лития в Боливии. "Если мы найдем консенсус с нашими боливийскими партнерами и друзьями, возможно даже строительство фабрики по накопителям (энергии - ред.) на каком-то этапе на территории Боливии, которая сможет дать Боливии возможность участвовать в мировой истории широчайшего развития электрического транспорта", - сказал Комаров.

https://ria.ru/20240326/rosatom-1935837775.html

боливия

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Дарья Буймова

экономика, боливия, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"