Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rosatom-1935930958.html
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев
"Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками, несмотря на заявления и действия недружественных стран в отношении компании, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:08
2024-03-26T15:08
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886882216_0:29:3239:1851_1920x0_80_0_0_6c06418ec116d3af97203321564a9f19.jpg
СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками, несмотря на заявления и действия недружественных стран в отношении компании, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Если правительство РФ примет решение о каких-либо ответных мерах на ограничения российской атомной отрасли, то "оно безусловно будет исполнено госкорпорацией "Росатом", сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024". "Но на сегодняшний момент мы считаем крайне важным показать, что мы исполняем все обязательства, даже несмотря на уже принятые (за рубежом) решения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886882216_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_eb055bbbc6a38b486e6245df1e066d00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, экономика
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Экономика
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев

Лихачев: "Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками, несмотря на заявления и действия недружественных стран в отношении компании, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
Если правительство РФ примет решение о каких-либо ответных мерах на ограничения российской атомной отрасли, то "оно безусловно будет исполнено госкорпорацией "Росатом", сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".
"Но на сегодняшний момент мы считаем крайне важным показать, что мы исполняем все обязательства, даже несмотря на уже принятые (за рубежом) решения", - подчеркнул он.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала