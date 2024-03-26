https://ria.ru/20240326/rosatom-1935930958.html
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев
"Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками, несмотря на заявления и действия недружественных стран в отношении компании, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:08
2024-03-26T15:08
2024-03-26T15:08
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
экономика
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками, несмотря на заявления и действия недружественных стран в отношении компании, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Если правительство РФ примет решение о каких-либо ответных мерах на ограничения российской атомной отрасли, то "оно безусловно будет исполнено госкорпорацией "Росатом", сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024". "Но на сегодняшний момент мы считаем крайне важным показать, что мы исполняем все обязательства, даже несмотря на уже принятые (за рубежом) решения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, экономика
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Экономика
"Росатом" исполняет все зарубежные обязательства, сообщил Лихачев
Лихачев: "Росатом" исполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками