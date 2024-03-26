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Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом" - РИА Новости, 26.03.2024
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14:20 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rosatom-1935914059.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом" - РИА Новости, 26.03.2024
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"
Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:20
2024-03-26T14:20
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Недружественные (страны) продолжают так или иначе сотрудничество с нами, как минимум реализовывать, как максимум развивать", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"

Лихачев: недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Недружественные (страны) продолжают так или иначе сотрудничество с нами, как минимум реализовывать, как максимум развивать", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".
Стенд госкорпорации Росатом
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ЭкономикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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