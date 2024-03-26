https://ria.ru/20240326/rosatom-1935914059.html

Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"

Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом" - РИА Новости, 26.03.2024

Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"

Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:20

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Недружественные (страны) продолжают так или иначе сотрудничество с нами, как минимум реализовывать, как максимум развивать", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"