https://ria.ru/20240326/rosatom-1935914059.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом" - РИА Новости, 26.03.2024
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"
Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:20
2024-03-26T14:20
2024-03-26T14:20
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Недружественные (страны) продолжают так или иначе сотрудничество с нами, как минимум реализовывать, как максимум развивать", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках международного форума "Атомэкспо-2024".
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с "Росатомом"
Лихачев: недружественные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом"