https://ria.ru/20240326/rosatom-1935837775.html

"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве

"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве - РИА Новости, 26.03.2024

"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве

"Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:07

2024-03-26T11:07

2024-03-26T11:31

сирия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

технологии

ядерные технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и др.

https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии