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"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве - РИА Новости, 26.03.2024
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Ядерные технологии
 
11:07 26.03.2024 (обновлено: 11:31 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/rosatom-1935837775.html
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве
"Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:31
сирия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
технологии
ядерные технологии
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и др.
https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html
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Дарья Буймова
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сирия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии
Сирия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Технологии, Ядерные технологии
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве

Россия и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.
Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и др.
Стенд госкорпорации Росатом
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
25 марта, 12:02
 
Ядерные технологииСирияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияТехнологии
 
 
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