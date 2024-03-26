https://ria.ru/20240326/rosatom-1935837775.html
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве - РИА Новости, 26.03.2024
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве
"Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:31
сирия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
технологии
ядерные технологии
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. "Росатом" на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписал с Сирией документ о развитии сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.Подписан план имплементации меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и Комиссией по атомной энергии Сирии о сотрудничества в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Под неэнергетическим мирным атомом понимаются ядерные и радиационные технологии для медицины, промышленности и др.
https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии
Сирия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Технологии, Ядерные технологии
"Росатом" и Сирия подписали документ о сотрудничестве
Россия и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому