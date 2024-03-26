https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html

СМИ: США сместили риторику с Украины на Израиль в критический момент

СМИ: США сместили риторику с Украины на Израиль в критический момент - РИА Новости, 26.03.2024

СМИ: США сместили риторику с Украины на Израиль в критический момент

Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС в последние... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:54

2024-03-26T19:54

2024-03-26T19:54

в мире

израиль

украина

киев

александр сырский

владимир путин

джо байден

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС в последние месяцы 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в "критический момент конфликта", сообщает американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ. "Данные показывают, что с января по 7 октября 2023 года, дня атаки ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. После атаки, вплоть до января 2024 года, (количество упоминаний - ред.) сократилось до менее 22 раз в месяц… с октября по декабрь президент упоминал Израиль примерно в два раза чаще каждый месяц, чем Украину", - говорится в исследовании, проведённом Politico. Как отмечается, позже, начиная с января этого года, Белый дом начал говорить о помощи и Израилю, и Украине вместе, когда конгресс возобновил дебаты об оказании дополнительного пакета помощи этим странам. Профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид заявил изданию, что такой подход администрации Байдена позволял привлечь разные группы избирателей, что означало, что Байден мог "получить больше поддержки, объединив их вместе". Издание со ссылкой на источник отмечает, что переключение внимания Байдена на Израиль обеспокоило Киев, после чего украинские чиновники начали жаловаться на замедление западной помощи. "Украинские чиновники начали бить тревогу по поводу замедления западной помощи, нехватки боеприпасов и других проблем, которые зависели от поддержки со стороны США и союзников", - говорится в материале со ссылкой на чиновника, близкого к переговорам в Киеве. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html

израиль

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, киев, александр сырский, владимир путин, джо байден, хамас, politico, университет джонса хопкинса