https://ria.ru/20240326/reys-1936017123.html

Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы

Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы - РИА Новости, 26.03.2024

Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы

Пассажиром, который пошутил про бомбу в ручной клади на рейсе Мурманск - Москва авиакомпании "Смартавиа" и был задержан, оказался 34-летний житель Чувашии, в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:37

2024-03-26T19:37

2024-03-26T19:58

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москва

мурманск

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Пассажиром, который пошутил про бомбу в ручной клади на рейсе Мурманск - Москва авиакомпании "Смартавиа" и был задержан, оказался 34-летний житель Чувашии, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила транспортная полиция по Северо-западному федеральному округу. "Прибывшими на место сотрудниками транспортной полиции выявлен 34-летний житель Республики Чувашия, который из хулиганских побуждений заявил о том, что якобы у него в ручной клади находится опасный предмет", - говорится в сообщении. После того, как все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно осмотрено и подозрительных предметов не выявлено, рейс вылетел в столицу. Сам же злоумышленник остался в столице Заполярья. "В настоящее время следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в полиции.Ранее о пассажире, который просто так сообщил о бомбе в своем рюкзаке перед вылетом из Мурманска в Москву, РИА Новости рассказал источник в экстренных службах. В результате хулиганский действий рейс был задержан на 2,5 часа, а самому шутнику теперь грозит серьезное наказание. Его задержали на борту.

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html

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