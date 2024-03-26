https://ria.ru/20240326/reys-1936017123.html
Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы
Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы - РИА Новости, 26.03.2024
Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы
Пассажиром, который пошутил про бомбу в ручной клади на рейсе Мурманск - Москва авиакомпании "Смартавиа" и был задержан, оказался 34-летний житель Чувашии, в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:37
2024-03-26T19:37
2024-03-26T19:58
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Пассажиром, который пошутил про бомбу в ручной клади на рейсе Мурманск - Москва авиакомпании "Смартавиа" и был задержан, оказался 34-летний житель Чувашии, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила транспортная полиция по Северо-западному федеральному округу. "Прибывшими на место сотрудниками транспортной полиции выявлен 34-летний житель Республики Чувашия, который из хулиганских побуждений заявил о том, что якобы у него в ручной клади находится опасный предмет", - говорится в сообщении. После того, как все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно осмотрено и подозрительных предметов не выявлено, рейс вылетел в столицу. Сам же злоумышленник остался в столице Заполярья. "В настоящее время следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в полиции.Ранее о пассажире, который просто так сообщил о бомбе в своем рюкзаке перед вылетом из Мурманска в Москву, РИА Новости рассказал источник в экстренных службах. В результате хулиганский действий рейс был задержан на 2,5 часа, а самому шутнику теперь грозит серьезное наказание. Его задержали на борту.
https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html
https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html
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Происшествия, Москва, Мурманск, Россия
Осмотрели весь самолет. Россиянин неудачно пошутил и лишился свободы
Пошутившим про бомбу на рейсе в Москву оказался 34-летний житель Чувашии
МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Пассажиром, который пошутил про бомбу в ручной клади на рейсе Мурманск - Москва авиакомпании "Смартавиа" и был задержан, оказался 34-летний житель Чувашии, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила транспортная полиция по Северо-западному федеральному округу.
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"Прибывшими на место сотрудниками транспортной полиции выявлен 34-летний житель Республики Чувашия, который из хулиганских побуждений заявил о том, что якобы у него в ручной клади находится опасный предмет", - говорится в сообщении.
После того, как все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно осмотрено и подозрительных предметов не выявлено, рейс вылетел в столицу. Сам же злоумышленник остался в столице Заполярья.
«
"В настоящее время следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в полиции.
Ранее о пассажире, который просто так сообщил о бомбе в своем рюкзаке перед вылетом из Мурманска в Москву, РИА Новости рассказал источник в экстренных службах. В результате хулиганский действий рейс был задержан на 2,5 часа, а самому шутнику теперь грозит серьезное наказание. Его задержали на борту.