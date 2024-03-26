https://ria.ru/20240326/resurs-p-1935792575.html

Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта

Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта - РИА Новости, 26.03.2024

Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта

Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:10

2024-03-26T03:10

2024-03-26T03:10

байконур (город)

земля

михаил хайлов

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Расчеты начали подготовку стартового комплекса к пуску. По плану он состоится 31 марта", - сказал собеседник агентства. Ранее "Роскосмос" сообщил, что аппарат был доставлен на космодром 11 марта, а его пуск ожидается до конца месяца. Как сообщал также ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов, в планах на этот год запуск двух таких спутников. Аппарат способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.

https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html

https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html

байконур (город)

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байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос