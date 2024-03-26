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Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта - РИА Новости, 26.03.2024
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03:10 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/resurs-p-1935792575.html
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта - РИА Новости, 26.03.2024
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:10
2024-03-26T03:10
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Расчеты начали подготовку стартового комплекса к пуску. По плану он состоится 31 марта", - сказал собеседник агентства. Ранее "Роскосмос" сообщил, что аппарат был доставлен на космодром 11 марта, а его пуск ожидается до конца месяца. Как сообщал также ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов, в планах на этот год запуск двух таких спутников. Аппарат способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html
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байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос
Байконур (город), Земля, Михаил Хайлов, Роскосмос
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта

Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" состоится 31 марта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли "Геотон-Л1" для космического аппарата ""Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе"
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П на стенде холдинга Швабе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли "Геотон-Л1" для космического аппарата ""Ресурс-П" на стенде холдинга "Швабе" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Расчеты начали подготовку стартового комплекса к пуску. По плану он состоится 31 марта", - сказал собеседник агентства.
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Ранее "Роскосмос" сообщил, что аппарат был доставлен на космодром 11 марта, а его пуск ожидается до конца месяца.
Как сообщал также ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов, в планах на этот год запуск двух таких спутников.
Аппарат способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
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Байконур (город)ЗемляМихаил ХайловРоскосмос
 
 
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