https://ria.ru/20240326/resurs-p-1935792575.html
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта - РИА Новости, 26.03.2024
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:10
2024-03-26T03:10
2024-03-26T03:10
байконур (город)
земля
михаил хайлов
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781942334_0:220:3076:1950_1920x0_80_0_0_1757bf7e30ca37b90bed92fa849d823e.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Запуск на орбиту спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Расчеты начали подготовку стартового комплекса к пуску. По плану он состоится 31 марта", - сказал собеседник агентства. Ранее "Роскосмос" сообщил, что аппарат был доставлен на космодром 11 марта, а его пуск ожидается до конца месяца. Как сообщал также ранее заместитель гендиректора госкорпорации Михаил Хайлов, в планах на этот год запуск двух таких спутников. Аппарат способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров.
https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html
https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781942334_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_7c0353edb2f40b65aabdaf7d5a32fe97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос
Байконур (город), Земля, Михаил Хайлов, Роскосмос
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" состоится 31 марта