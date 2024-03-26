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Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений - РИА Новости, 26.03.2024
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Наука
 
20:55 26.03.2024 (обновлено: 20:56 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1936040442.html
Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений
Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений
Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по Научно-технологическому развитию (НТР) представить до 15 июня проекты перечней приоритетных направлений НТР и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:55
2024-03-26T20:56
наука
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по Научно-технологическому развитию (НТР) представить до 15 июня проекты перечней приоритетных направлений НТР и важнейших наукоемких технологий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений. "Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации с учетом положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и проект перечня важнейших наукоемких технологий", - говорится в документе. Путин также поручил Минпромторгу рассмотреть при участии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ вопрос об упрощении порядка подтверждения малыми предприятиями производства научных приборов оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним на территории РФ. При необходимости глава государства поручил обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения этой процедуры. Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 июля.
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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), торгово-промышленная палата рф
Наука, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Торгово-промышленная палата РФ
Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений

Путин поручил до 15 июня сформировать перечень важнейших наукоемких технологий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по Научно-технологическому развитию (НТР) представить до 15 июня проекты перечней приоритетных направлений НТР и важнейших наукоемких технологий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации с учетом положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и проект перечня важнейших наукоемких технологий", - говорится в документе.
Путин также поручил Минпромторгу рассмотреть при участии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ вопрос об упрощении порядка подтверждения малыми предприятиями производства научных приборов оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним на территории РФ. При необходимости глава государства поручил обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения этой процедуры.
Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 июля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос увеличения затрат на научные исследования
Вчера, 19:23
 
НаукаЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Торгово-промышленная палата РФ
 
 
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