https://ria.ru/20240326/putin-1936040442.html

Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений

Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений

Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по Научно-технологическому развитию (НТР) представить до 15 июня проекты перечней приоритетных направлений НТР и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:55

2024-03-26T20:55

2024-03-26T20:56

наука

экономика

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по Научно-технологическому развитию (НТР) представить до 15 июня проекты перечней приоритетных направлений НТР и важнейших наукоемких технологий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений. "Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации с учетом положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и проект перечня важнейших наукоемких технологий", - говорится в документе. Путин также поручил Минпромторгу рассмотреть при участии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ вопрос об упрощении порядка подтверждения малыми предприятиями производства научных приборов оборудования, комплектующих и расходных материалов к ним на территории РФ. При необходимости глава государства поручил обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения этой процедуры. Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 июля.

https://ria.ru/20240326/issledovanie-1936014637.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), торгово-промышленная палата рф