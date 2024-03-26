https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html

Путин заявил, что бесконечная река талантов делает народ России непобедимым

Путин заявил, что бесконечная река талантов делает народ России непобедимым - РИА Новости, 26.03.2024

Путин заявил, что бесконечная река талантов делает народ России непобедимым

"Бесконечная река творчества и талантов" наполняет душу народов России, делает народы непобедимыми и устремленными в будущее, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:00

2024-03-26T20:00

2024-03-26T20:00

культура

россия

владимир путин

новости культуры

культура

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Бесконечная река творчества и талантов" наполняет душу народов России, делает народы непобедимыми и устремленными в будущее, заявил президент России Владимир Путин. Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. "Хорошая очень номинация, когда мы благодарим за работу, поздравляем и награждаем людей, которые работают для молодежи, работают для детей. Ведь тут же награждаем тех, кто уже сам превратился совсем недавно в выдающихся деятелей нашего искусства, и сами добились уже результатов, и при этом, как один из награжденных сказал, готовы сами уже, будучи молодыми деятелями искусства, уже дальше идти и передавать свои знания детям, будущим поколениям. Вот это бесконечная, нескончаемая река творчества, бе6сконечная река талантов, она наполняет души народов России…", - отметил Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры. Такая "бесконечная река творчества и талантов", как отметил президент, делает наши народы непобедимыми, уверенно стоящими на ногах и устремленными в будущее. Все потому, что искусство отражает состояние души и поддерживает её изнутри. Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений.

https://ria.ru/20240326/priglashenie-1936026849.html

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура