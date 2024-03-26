https://ria.ru/20240326/putin-1935999356.html

Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу

Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу

Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:21

2024-03-26T18:21

2024-03-26T18:21

культура

россия

владимир путин

новости культуры

культура

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РФ. "Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии", - сказал Путин на вручении премии. Он также отметил, что искусство и просветительская деятельность молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма "Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу", - подчеркнул президент России.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура