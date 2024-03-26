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Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу - РИА Новости, 26.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:21 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/putin-1935999356.html
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу
Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:21
2024-03-26T18:21
культура
россия
владимир путин
новости культуры
культура
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РФ. "Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии", - сказал Путин на вручении премии. Он также отметил, что искусство и просветительская деятельность молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма "Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу

Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за преданное служение своему делу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РФ.
«
"Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии", - сказал Путин на вручении премии.
Он также отметил, что искусство и просветительская деятельность молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма
"Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу", - подчеркнул президент России.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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