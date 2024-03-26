https://ria.ru/20240326/putin-1935999356.html
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу
Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:21
2024-03-26T18:21
2024-03-26T18:21
культура
россия
владимир путин
новости культуры
культура
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РФ. "Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии", - сказал Путин на вручении премии. Он также отметил, что искусство и просветительская деятельность молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма "Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новости культуры, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение своему делу
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за преданное служение своему делу
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение делу и культуре России, а также поздравил их с присуждением премии президента РФ.
«
"Благодарю вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии", - сказал Путин на вручении премии.
Он также отметил, что искусство и просветительская деятельность молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма
"Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к отечеству и ответственности за его судьбу", - подчеркнул президент России.