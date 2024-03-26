https://ria.ru/20240326/putin-1935933533.html

Путин дал поручения по итогам заседания коллегии Генпрокуратуры

Путин дал поручения по итогам заседания коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024

Путин дал поручения по итогам заседания коллегии Генпрокуратуры

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, где оценил работу ведомства и дал поручения по защите прав граждан, бизнеса и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:16

2024-03-26T15:16

2024-03-26T17:10

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, где оценил работу ведомства и дал поручения по защите прав граждан, бизнеса и предотвращению вмешательства в дела России. Кроме того, президент привел последние данные по теракту в "Крокусе". Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Теракт в "Крокусе""Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", — сказал глава государства.Путин уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.Как заявил президент, он рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы понесли справедливое наказание.Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул, что заказчиков и исполнителей теракта в "Крокусе" неизбежно настигнет кара.Глава ведомства отметил, что некоторые западные страны, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встали на путь расчеловечивания."Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. Двадцать второго марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа", — объяснил Краснов.О миграцииВ своем выступлении глава государства затронул ситуацию с миграцией и подчеркнул, что ее необходимо держать под контролем."Прошу <...> продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере", — сказал президент.Путин указал, что эта тема очень важная и волнует миллионы людей.Краснов, со своей стороны, сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75%, достигнув 21,9 тысячи.Он отметил, что прокурорам необходимо с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.Усиление защиты прав гражданПрезидент поручил органам прокуратуры усилить работу по защите трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Как подчеркнул президент, все, что касается качества жизни и благополучия российских семей, должно быть в приоритете."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", — указал глава государства.Путин подчеркнул, что прокуратура должна добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий. Ведомство также должно следовать жесткой позиции при нарушениях законодательства, связанных с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей.В свою очередь, Краснов поручил сотрудникам проверить, как выполняется указ президента о мерах поддержки многодетных семей.Вмешательство во внутренние дела страныПрезидент отметил, что прокуратура помогла противостоять попыткам внешних сил вмешаться во внутренние дела России."За прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан, внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешательства в наши внутренние дела. Твердо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приемов", — сказал президент.Как, в свою очередь, сообщил Краснов, неоправданное промедление правоохранительных органов и властей в реагировании на деструктивные акции можно рассматривать как скрытое соучастие, предпринятое с целью повлиять на устойчивость общественно-политической ситуации в регионах.Генпрокурор напомнил, что враждебные попытки втянуть россиян в деструктивные акции и процессы не ослабевают, и привел в пример события в Махачкале в 2023 году и в Башкирии в начале 2024-го."Необходимо жестко пресекать любые подобные проявления, повысить спрос со всех субъектов профилактики за проводимую ими превентивную работу. Особое внимание обратите на деятельность органов власти и правоохранительных ведомств с точки зрения оперативности их реагирования на возникающие угрозы — в первую очередь под воздействием национальных и религиозных факторов", — сказал Краснов.Проверки бизнесаПутин поручил работникам прокуратуры серьезно скорректировать работу в вопросе надзорных полномочий. "Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали: нужно ослабить административное давление, но и обязательно думать об интересах потребителей", — указал он.Президент также подчеркнул, что нужно жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности.Как заявил, в свою очередь, Краснов, возврат к полномасштабным проверкам российских бизнесменов в текущих условиях категорически неприемлем.По его словам, абсолютное большинство предпринимателей ведут свой бизнес честно и открыто. В их интересах и снижается административная нагрузка.Так, уточнил Краснов, в 2023-м из предложенных контролерами на текущий год к проведению 98 тысяч внеплановых проверок и 150 тысяч мероприятий санкционировали менее трети. В основном согласовали мероприятия, необходимые для обеспечения общественной безопасности.Кроме того, Путин, говоря о деятельности Генпрокуратуры по возвращению в госсобственность некоторых крупных предприятий, подчеркнул, что ни о какой деприватизации речи идти не может. Президент пояснил, что эта работа оправданна, когда активы приобретались с нарушением закона, а также если они используются во вред государству.Защита прав военныхТакже Путин попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих."В послании, в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особенно всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", — сказал он.В свою очередь, Краснов поручил добиваться персонального патронажа над вдовами участников спецоперации с маленькими детьми и над многодетными семьями, потерявшими кормильца на СВО.Он уточнил, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих — участников спецоперации.КоррупцияПутин также добавил, что в целом ждет от прокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией.Как рассказал Краснов, прокуроры в 2023 году направили в суды исков к коррупционерам более чем на 400 миллиардов рублей и изъяли почти четыре тысячи объектов недвижимости и имущества.В бюджет уже поступило 170 миллиардов рублей.Кроме того, по его словам, почти 50 тысяч нарушивших антикоррупционные запреты должностных лиц по актам прокурорского реагирования привлекли к дисциплинарной ответственности, более 560 уволили из-за утраты доверия.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html

https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html

https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926200531.html

https://ria.ru/20240316/oon-1933397812.html

https://ria.ru/20231122/moratoriy-1911066508.html

https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html

https://ria.ru/20240326/kontrafakt-1935915316.html

https://ria.ru/20231110/prigovor-1908766270.html

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владимир путин, генеральная прокуратура рф