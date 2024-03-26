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Путин призвал обратить внимание на поддержку военных - РИА Новости, 26.03.2024
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14:44 26.03.2024 (обновлено: 15:16 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935922350.html
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных
Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:44
2024-03-26T15:16
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных

Путин призвал обратить внимание на поддержку военных и их семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин.
"Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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