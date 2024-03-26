https://ria.ru/20240326/putin-1935922350.html
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных
Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:44
2024-03-26T14:44
2024-03-26T15:16
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных
Путин призвал обратить внимание на поддержку военных и их семей
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин.
"Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.