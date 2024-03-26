https://ria.ru/20240326/putin-1935922350.html

Путин призвал обратить внимание на поддержку военных

Путин призвал обратить внимание на поддержку военных - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал обратить внимание на поддержку военных

Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:44

2024-03-26T14:44

2024-03-26T15:16

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240326/status-1935908618.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия