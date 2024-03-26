https://ria.ru/20240326/putin-1935921866.html

Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет

Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет - РИА Новости, 26.03.2024

Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что вся деятельность Российской Федерации во всех сферах... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:43

2024-03-26T14:43

2024-03-26T14:55

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что вся деятельность Российской Федерации во всех сферах должна быть посвящена успеху в борьбе за свой суверенитет."В сегодняшних условиях все, что мы делаем во всех сферах нашей жизнедеятельности, должно быть посвящено успеху России на этом направлении (в борьбе за свой суверенитет)", - сказал Путин, добавив, что за Генпрокуратурой сохраняются важнейшие инструменты достижения этого успеха

https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф