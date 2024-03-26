https://ria.ru/20240326/putin-1935921866.html
Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет
Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет - РИА Новости, 26.03.2024
Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что вся деятельность Российской Федерации во всех сферах... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:55
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что вся деятельность Российской Федерации во всех сферах должна быть посвящена успеху в борьбе за свой суверенитет."В сегодняшних условиях все, что мы делаем во всех сферах нашей жизнедеятельности, должно быть посвящено успеху России на этом направлении (в борьбе за свой суверенитет)", - сказал Путин, добавив, что за Генпрокуратурой сохраняются важнейшие инструменты достижения этого успеха
https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин: в России все должно быть посвящено успеху в борьбе за суверенитет
Путин: все, что делается в России, надо посвящать успеху в борьбе за суверенитет