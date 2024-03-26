https://ria.ru/20240326/putin-1935921461.html
Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности
Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности
Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура не должна допускать расхлябанности, а органы власти и граждане России должны быть настроены на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:42
2024-03-26T14:42
2024-03-26T14:52
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура не должна допускать расхлябанности, а органы власти и граждане России должны быть настроены на соблюдение всех норм и законов."Мы ни в коем случае не должны допустить никакой расхлябанности, мы должны настраивать все органы власти, всех граждан страны на строгое соблюдение действующих норм и законов. Мы должны быть собраны и эффективны, никакой расхлябанности ни в чем", - заявил Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность
Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности
Путин призвал прокуратуру настраивать всех на соблюдение норм и законов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура не должна допускать расхлябанности, а органы власти и граждане России должны быть настроены на соблюдение всех норм и законов.
"Мы ни в коем случае не должны допустить никакой расхлябанности, мы должны настраивать все органы власти, всех граждан страны на строгое соблюдение действующих норм и законов. Мы должны быть собраны и эффективны, никакой расхлябанности ни в чем", - заявил Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.