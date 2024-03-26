https://ria.ru/20240326/putin-1935921461.html

Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности

Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал прокуратуру не допускать расхлябанности

Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура не должна допускать расхлябанности, а органы власти и граждане России должны быть настроены на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:42

2024-03-26T14:42

2024-03-26T14:52

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура не должна допускать расхлябанности, а органы власти и граждане России должны быть настроены на соблюдение всех норм и законов."Мы ни в коем случае не должны допустить никакой расхлябанности, мы должны настраивать все органы власти, всех граждан страны на строгое соблюдение действующих норм и законов. Мы должны быть собраны и эффективны, никакой расхлябанности ни в чем", - заявил Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность