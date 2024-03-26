https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России - РИА Новости, 26.03.2024
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России
Прокуроры внесли вклад в борьбу экстремизмом, с попытками вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:54
2024-03-26T13:54
2024-03-26T14:07
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прокуроры внесли вклад в борьбу экстремизмом, с попытками вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан, внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешательства в наши внутренние дела. Твердо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приемов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240313/vybory-1932805103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России
Путин: прокуроры внесли вклад в борьбу с попытками вмешательства в дела России
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прокуроры внесли вклад в борьбу экстремизмом, с попытками вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что за прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан, внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешательства в наши внутренние дела. Твердо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приемов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.