https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html

Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России

Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России - РИА Новости, 26.03.2024

Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России

Прокуроры внесли вклад в борьбу экстремизмом, с попытками вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:54

2024-03-26T13:54

2024-03-26T14:07

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прокуроры внесли вклад в борьбу экстремизмом, с попытками вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан, внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешательства в наши внутренние дела. Твердо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приемов", - отметил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240313/vybory-1932805103.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность