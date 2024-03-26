https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом - РИА Новости, 26.03.2024

Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты Владимира Путина на прошедших президентских выборах беспрецедентными: 87% голосов за после 24 лет РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:27

2024-03-26T00:27

2024-03-26T00:27

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты Владимира Путина на прошедших президентских выборах беспрецедентными: 87% голосов за после 24 лет у власти и при такой высокой явке - это "мировой феномен". "Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Все-таки 87% голосов за после 24 лет у власти - это мировой феномен, при такой высокой явке. И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьезных нареканий к ним у наблюдателей не было", - заявил Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240326/putin-1935785134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, николай харитонов