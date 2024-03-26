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Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом
Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом - РИА Новости, 26.03.2024
Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты Владимира Путина на прошедших президентских выборах беспрецедентными: 87% голосов за после 24 лет РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:27
2024-03-26T00:27
2024-03-26T00:27
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты Владимира Путина на прошедших президентских выборах беспрецедентными: 87% голосов за после 24 лет у власти и при такой высокой явке - это "мировой феномен". "Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Все-таки 87% голосов за после 24 лет у власти - это мировой феномен, при такой высокой явке. И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьезных нареканий к ним у наблюдателей не было", - заявил Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, николай харитонов
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Николай Харитонов
Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом
Песков: результаты Путина на выборах в 2024 году являются мировым феноменом