https://ria.ru/20240326/putin-1935785134.html

Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков

Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков

Практически все в России согласны с линией президента страны Владимира Путина, не стоит преувеличивать число тех, кто выступает против, - их очень мало, это... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:25

2024-03-26T00:25

2024-03-26T00:25

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

николай харитонов

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Практически все в России согласны с линией президента страны Владимира Путина, не стоит преувеличивать число тех, кто выступает против, - их очень мало, это скорее "осколок общества", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не считает, что в обществе сейчас есть некий "разрыв" между теми, кто поддерживает президента, и теми, кому не нравится нынешняя политика. Представитель Кремля в этом контексте упомянул результаты недавних выборов, на которых Путин получил поддержку большинства. "Поэтому, наверное, правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

https://ria.ru/20240324/sovremennyy-1935396148.html

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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, николай харитонов