Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков
Песков: почти все общество согласно с линией Путина, а противников очень мало
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Практически все в России согласны с линией президента страны Владимира Путина, не стоит преувеличивать число тех, кто выступает против, - их очень мало, это скорее "осколок общества", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он не считает, что в обществе сейчас есть некий "разрыв" между теми, кто поддерживает президента, и теми, кому не нравится нынешняя политика. Представитель Кремля в этом контексте упомянул результаты недавних выборов, на которых Путин получил поддержку большинства.
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"Поэтому, наверное, правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.