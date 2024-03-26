https://ria.ru/20240326/pushilin-1936044332.html

Пушилин оценил изменения с его прошлого приезда в Авдеевку

Пушилин оценил изменения с его прошлого приезда в Авдеевку - РИА Новости, 26.03.2024

Пушилин оценил изменения с его прошлого приезда в Авдеевку

Глава ДНР Денис Пушилин вновь посетил Авдеевку и отметил, что с прошлого его приезда уже сделано многое по восстановлению города и помощи местным жителям. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:26

2024-03-26T21:26

2024-03-26T21:42

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вновь посетил Авдеевку и отметил, что с прошлого его приезда уже сделано многое по восстановлению города и помощи местным жителям. "Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало. В городе уже действуют 10 пунктов, где оказывается помощь жителям. Определены 19 многоквартирных домов для первоочередных ремонтных работ, а также уцелевшие социальные объекты. Будем восстанавливать и устоявшие храмы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что в город завезены строительные материалы и инвентарь, а 50 человек из числа местных жителей задействованы в работе по уборке улиц и придомовых территорий в Авдеевке. Пушилин отметил, что местные жители участвуют в уборке улиц Авдеевки "с удовольствием, отмечая, как любят свой город". "Запущены три медпункта, проведен медосмотр 95 жителей мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами. У людей появилась мобильная связь, регулярно доставляется свежая пресса. Организована выездная торговля, работает обменный пункт", - добавил Пушилин. В первый раз Пушилин приехал в Авдеевку 24 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, денис пушилин, донецкая народная республика