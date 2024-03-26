Пушилин оценил изменения с его прошлого приезда в Авдеевку
Пушилин посетил Авдеевку и отметил, что сделано немало с прошлого приезда
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вновь посетил Авдеевку и отметил, что с прошлого его приезда уже сделано многое по восстановлению города и помощи местным жителям.
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"Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало. В городе уже действуют 10 пунктов, где оказывается помощь жителям. Определены 19 многоквартирных домов для первоочередных ремонтных работ, а также уцелевшие социальные объекты. Будем восстанавливать и устоявшие храмы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что в город завезены строительные материалы и инвентарь, а 50 человек из числа местных жителей задействованы в работе по уборке улиц и придомовых территорий в Авдеевке. Пушилин отметил, что местные жители участвуют в уборке улиц Авдеевки "с удовольствием, отмечая, как любят свой город".
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"Запущены три медпункта, проведен медосмотр 95 жителей мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами. У людей появилась мобильная связь, регулярно доставляется свежая пресса. Организована выездная торговля, работает обменный пункт", - добавил Пушилин.
В первый раз Пушилин приехал в Авдеевку 24 февраля 2024 года.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.