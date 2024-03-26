https://ria.ru/20240326/proverki-1935919313.html

Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024

Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T14:35

2024-03-26T14:35

2024-03-27T00:04

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России.Глава государства отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, указал он, следует ослабить административное давление, но с другой стороны — нельзя забывать и о потребителях.

https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф