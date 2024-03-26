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Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024
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14:35 26.03.2024 (обновлено: 00:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/proverki-1935919313.html
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T14:35
2024-03-27T00:04
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России.Глава государства отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, указал он, следует ослабить административное давление, но с другой стороны — нельзя забывать и о потребителях.
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Путин призвал сократить число проверок бизнеса, при этом защищая потребителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России.
Глава государства отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, указал он, следует ослабить административное давление, но с другой стороны — нельзя забывать и о потребителях.
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Вчера, 14:13
 
РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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