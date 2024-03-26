https://ria.ru/20240326/proverki-1935919313.html
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T14:35
2024-03-26T14:35
2024-03-27T00:04
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо максимально сократить число проверок бизнеса, но обеспечивать при этом интересы потребителей, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России.Глава государства отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, указал он, следует ослабить административное давление, но с другой стороны — нельзя забывать и о потребителях.
https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
Путин призвал сократить число проверок бизнеса, при этом защищая потребителей