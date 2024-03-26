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Госдума одобрила в I чтении списание процентов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 26.03.2024 (обновлено: 15:16 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/protsenty-1935932669.html
Госдума одобрила в I чтении списание процентов по кредитам участникам СВО
Госдума одобрила в I чтении списание процентов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Госдума одобрила в I чтении списание процентов по кредитам участникам СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:14
2024-03-26T15:16
экономика
ипотека
россия
госдума рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Документ внесен правительством РФ и направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. При этом законопроект предусматривает возмещение из федерального бюджета банкам 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240325/prokuratura-1935651519.html
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экономика, ипотека, россия, госдума рф, владимир путин
Экономика, Ипотека, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Госдума одобрила в I чтении списание процентов по кредитам участникам СВО

ГД приняла в I чтении проект о списании процентов по кредитам участникам СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.
Документ внесен правительством РФ и направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.
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При этом законопроект предусматривает возмещение из федерального бюджета банкам 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.
Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
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