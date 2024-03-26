https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html

Путин призвал прокуроров реагировать на отписки

Путин призвал прокуроров реагировать на отписки - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал прокуроров реагировать на отписки

Президент РФ Владимир Путин попросил органы прокуратуры своевременно реагировать на факты бумажной волокиты и отписок. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:03

2024-03-26T14:03

2024-03-26T14:14

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил органы прокуратуры своевременно реагировать на факты бумажной волокиты и отписок."В послании, в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особенно всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20220524/putin-1790367537.html

россия

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество