https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html
Путин призвал прокуроров реагировать на отписки
Путин призвал прокуроров реагировать на отписки - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал прокуроров реагировать на отписки
Президент РФ Владимир Путин попросил органы прокуратуры своевременно реагировать на факты бумажной волокиты и отписок. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:03
2024-03-26T14:03
2024-03-26T14:14
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил органы прокуратуры своевременно реагировать на факты бумажной волокиты и отписок."В послании, в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особенно всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20220524/putin-1790367537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал прокуроров реагировать на отписки
Путин призвал прокуроров своевременно реагировать на бумажную волокиту и отписки
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил органы прокуратуры своевременно реагировать на факты бумажной волокиты и отписок.
"В послании, в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особенно всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.