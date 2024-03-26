https://ria.ru/20240326/profilaktika-1935911180.html
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер
Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере. "В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20240122/tyurma-1922316026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер
Путин попросил ГП и МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер