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Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер - РИА Новости, 26.03.2024
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14:13 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/profilaktika-1935911180.html
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер
Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере. "В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.
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общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер

Путин попросил ГП и МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере.
"В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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