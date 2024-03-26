https://ria.ru/20240326/profilaktika-1935911180.html

Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер

Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер

Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

общество

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из министерства внутренних дел продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере. "В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20240122/tyurma-1922316026.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)